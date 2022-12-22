Один з них підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

На Харківщині двоє мирних громадян отримали поранення через ворожі боєприпаси та вибухові пристрої. Обох доставили в лікарню для медичної допомоги.

Інформацією про інциденти поділився голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в офіційному Telegram-каналі. Він написав: "На жаль, маємо постраждалих від залишених ворогом мін та нерозірваних боєприпасів. Вчора в селі Новий Бурлук Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав осколкові поранення 45-річний тракторист. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості".

Другий інцидент стався у звільненому Ізюмі. Місцевий житель намагався розібрати ворожий боєприпас у себе вдома, що призвело до детонації.

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"Ще раз закликаю всіх — в разі виявлення підозрілих предметів не торкайтеся до них, а відразу звертайтеся в поліцію або в ДСНС", — підсумував Синєгубов.

Російські міни і боєприпаси калічать і вбивають мирних українців

На звільнених територіях сапери виявляють безліч мін і снарядів, які росіяни або спеціально заклали, або кинули під час втечі. Вони нерідко стають причиною загибелі мирних громадян.

На початку грудня на Херсонщині двоє поліцейських підірвалися на міні. Лікарі боролися за їх життя десять днів, але врятувати правоохоронців не вдалося.

Не менш сумний інцидент стався 8 грудня у Житомирській області. Автомобіль з сімейною парою наїхав на міну. Подружжя загинуло, а їх 8 дітей залишилися сиротами.

У першій половині листопада ще одна сім'я підірвалася на міні, але вже в Херсонській області. Постраждали чотири особи, включаючи дитину, проте, на щастя, обійшлося без жертв.

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