В Одесі затримали священика-адвоката за вимагання грошей у настоятеля храму: що не поділили

Підзахисний зловмисника, перебуваючи за кермом, порушив ПДР та травмував людину.

На Одещині затримали священника з ліцензією адвоката за підозрою у вимаганні грошей з настоятеля храму, який збив пішохода. Як повідомили у пресслужбі ДБР, подія сталася у липні в обласному центрі.

"У липні 2024 року настоятель одного з храмів Одеської області за кермом автомобіля збив в Одесі жінку-пішохода. Постраждала отримала травми та була доставлено до лікарні", - розповіли правоохоронці.

Йдеться, що для захисту своїх інтересів фігурант обрав знайомого священника, який мав ліцензію адвоката. Той повідомив, що за 3 тис. доларів США "розв'яже питання" з правоохоронцями щодо закриття кримінального провадження. У разі несплати він погрожував настоятелю реальним терміном відбування покарання за ДТП.

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У ДБР повідомили, що разом з Нацполіцією затримали священника-вимагателя 6 серпня під час передачі обумовленої суми. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Інциденти в Україні

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці викрили 14-річного киянина, який адміністрував Telegram-канал із забороненим контентом, в тому числі й порнографічного характеру, і за видалення публікацій вимагав гроші. До поліції надійшло повідомлення від батьків про те, що в одному з Telegram-каналів розповсюджені фотографії їхніх дітей та інша особиста інформація, в тому числі й порнографічного характеру.

Після публікування таких дописів з дітей зловмисник вимагав гроші за їх видалення. Кіберполіцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 14-річний школяр з Києва. За місцем проживання підлітка правоохоронці провели обшук. Слідчі вилучили мобільний телефон, з якого здійснювалося адміністрування Telegram-канал та інші речові докази, які підтверджують факт злочину.

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