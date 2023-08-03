Дружина зрадника у Санкт-Петербурзі адмініструє Телеграм-канал, який поширює фейки про ситуацію в Одесі.

В Одесі СБУ затримала зрадника, який працював на ворожу спецслужбу.

Як повідомляє прес-служба обласного управління СБУ, контррозвідка української спецслужби провела в Одесі багатоетапну спецоперацію, у результаті якої затримано агента головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ).

Встановлено, що шпигун передавав ворогу цілі для повітряних ударів по місту, відслідковував місця дислокації та переміщення українських підрозділів ППО, звітував про наслідки "прильотів" ракет і ударів дронами-камікадзе.

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За даними слідства, затриманий одесит - є приватним юристом, який раніше був помічником-консультантом декількох депутатів із фракції "партії Шарія" в одній із райрад Одеської області.

Після повномасштабного вторгнення РФ він разом із дружиною виїхав до тимчасово окупованого Сімферополя, де за власної ініціативи звернувся до "військового комісаріату Криму".

Саме там одесит був завербований кадровим співробітником 3-го оперативного відділу 316-го розвідувального центру ГРУ Григорієм Івановим, який працював під прикриттям та представився співробітником ФСБ.

За даними слідства, одесит дав підписку про негласне співробітництво на користь РФ, після чого новоспеченому агенту було присвоєно оперативний псевдонім "Diezel".

"Фігурант отримав $500 "авансу" за проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. І після цього повернувся в Одесу для збору розвідданих. Тут він також намагався встановлювати контакти з місцевими правоохоронцями, вивчаючи їх кандидатури для поповнення агентурної мережі російських спецслужб", - розповіли в управлінні.

Комунікацію з розвідкою РФ агент підтримував через анонімний чат у популярному месенджері, звідки видаляв всю інформацію після кожного сеансу зв’язку.

Треба зазначити, що для "прикриття" зрадник влаштувався до однієї з місцевих громадських організацій, які залучаються до підтримання правопорядку у місті.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільні телефони та електронні носії інформації з відповідними доказами, зброю та боєприпаси, які направлено на експертизу.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу ("державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану"). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Також планується повідомлення про підозру у шпигунстві його російському куратору. Зазначається, що фахівці української спецслужби вже ідентифікували оперативні звʼязки російського розвідника - ще пʼятьох кадрових співробітників ГРУ РФ з числа його близького оточення.

Крім того, контррозвідка СБУ ідентифікувала дружину зрадника, яка зараз мешкає у Санкт-Петербурзі і також співпрацює з ГРУ, отримуючи щомісячну платню. Зокрема, жінка адмініструє Телеграм-канал, який на замовлення ворожих спецслужб поширює фейки про ситуацію в Одесі. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у державній зраді.

Як уточнили у прес-службі Одеської обласної прокуратури, фігурант збирав дані про місця розташування військових частин, особового складу і техніки ЗСУ та НГУ, а також систем протиповітряної оборони в Одесі.

Отримані відомості направляв куратору через месенджер Telegram.

Зрадники України

Нещодавно затримано агента ФСБ РФ, що збирав розвіддані про дислокацію Сил оборони на території Кіровоградській області. Фігурант – житель міста Торецьк, що на Донеччині, якого російська спецслужба завербувала ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Агент оселився в одному з населених пунктів області, та збирав інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ.

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