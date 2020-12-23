На церемонію прощання прибули Кличко, Новинський та Мураєв.

Труну мера Харкова Геннадія Кернеса перевезли в Харківський національний театр опери та балету, там проходить церемонія прощання.

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Фото з вулиць Харкова і з самої церемонії публікує Telegram-канал «Харьков сейчас».

Зазначається, що на похорон прилетять нардеп Вадим Новинський, екс-нардеп Віталій Хомутиннік, мер Києва Віталій Кличко, депутати з Одеси Дмитро Танцюра і Олег Етнарович. На фото також можна помітити екс-нардепа Євгена Мураєва.

З ранку відбулося відспівування Кернеса в Благовіщенському соборі. Церемонія прощання в Оперному театрі триватиме до 13: 00.

Кернес помер: подробиці смерті мера Харкова

17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте", куди його доставили у вересні у зв'язку з підтвердженим COVID-19.

Того ж дня у Харкові оголосили триденну жалобу - 17, 18, 19 грудня. Згодом один день жалоби перенесли на день похорону міського голови.

21 грудня літак з тілом Кернеса прибув з Берліна до Харкова. Поховають його 23 грудня.

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Автор: Дмитро Захаров