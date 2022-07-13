Там назвали дві категорії громадян.

У МВС заявили, що на період воєнного стану дві категорії громадян будуть зобов'язані здати зразки ДНК. Йдеться про військових і правоохоронців. Відповідні заходи в міністерстві пояснили прийняттям Закону про державну реєстрацію геномної інформації людини.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко в ефірі спільного телемарафону в середу, 13 липня.

"В обов'язковій реєстрації є така норма, що на період дії воєнного стану відбираються зразки ДНК у військовослужбовців і у співробітників правоохоронних органів. Тобто у тих представників професій, серед яких ми маємо найбільші втрати у війні" - розповів Бондаренко.

За його словами, дані військових не вносяться одразу до реєстру ДНК. Вони зберігаються в особистих справах і приймаються тільки при необхідності.

Нагадаємо, днями Верховна Рада проголосувала за створення бази ДНК в Україні. За прийняття закону "Про державну реєстрацію геномної інформації людини" (реєстраційний номер 4265) проголосували 256 народних депутатів України.

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