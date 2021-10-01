Порушники потрапили в поле зору правоохоронців, коли намагалися перетнути з фальшивими документами польський кордон.

Жовківський районний суд Львівської області виніс перші в Україні вироки за підробку сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19.

Зокрема, житель Івано-Франківщини та жителька Хмельницького отримали штрафи, пише Zaxid.net. Обоє потрапили в поле зору правоохоронців, коли намагалися перетнути з підробленими документами польський кордон.

У першому випадку чоловік на ім'я Анатолій Іванцюк з села Бабче Івано-Франківської області знайшов в інтернеті бланк про щеплення вакциною Pfizer з реквізитами обласної клінічної лікарні, звантажив його на комп'ютер, вписав туди свої дані та свого сина, після чого підробив підписи лікаря.

15 вересня Іванцюк спробував перетнути кордон в бік Польщі у пункті пропуску "Рава-Руська–Гребенне". Однак прикордонники просканували документ і зрозуміли, що він несправжній. Чоловіка затримали за підробку документів. Суд визнав його винним і призначив 850 гривень штрафу.

Читайте такожОбов'язкова COVID-вакцинація: Ляшко розповів деталі про список осіб, яких зобов'яжуть робити щепленняТого ж дня інший суддя розглянув схожу справу. Працівниця АЗС "БРСМ" у Хмельницькому Альона Михалюк теж завантажила з інтернету сертифікат про вакцинацію препаратом Pfizer з реквізитами медичного закладу "Мірамед", внесла туди свої дані та підробила підпис лікаря.

Її затримали під час перетину кордону з підробленим сертифікатом у ПП "Рава-Руська-Гребенне" 11 вересня. Жовківський райсуд оштрафував жінку на 850 грн.

Свої вироки обоє можуть оскаржити в апеляційній інстанції упродовж 30 днів.

Зазначається, що за останній місяць українські прикордонники виявили понад 500 таких фальшивих сертифікатів. Переважно люди замовляють їх в інтернеті або безпосередньо в черзі на кордоні. Загалом з початку року поліція вже відкрила 357 кримінальних проваджень щодо цього.

Вироки Жовківського суду стали першими в Україні, які стосуються покарання саме за виготовлення підробних COVID-сертифікати. При цьому за статтею 358 ККУ мінімальний штраф за виготовлення підроблених документів складає 17 тисяч гривень, а за використання підробки - лише 850 гривень. Однак Жовківський районний суд вирішив обмежитися меншим. Судячи з даних держреєстру судових справ, люди, які купують підроблені сертифікати, також отримують штрафи по 850 гривень.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ пояснили, як планують перевіряти COVID-сертифікати українців. Для цього розробили програмне забезпечення для зчитування QR-кодів.

З кінця вересня в застосунку "Дія" та на порталі можна згенерувати COVID-сертифікат про щеплення різними вакцинами.

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Автор: Катерина Комолова