Помер один із засновників 'Народного Руху', Герой України В’ячеслав Брюховецький

Він був одним з ініціаторів відродження Києво-Могилянської академії, її першим президентом.

У віці 79 років пішов із життя В’ячеслав Брюховецький – Герой України, один із засновників Народного Руху України та людина, яка відродила Києво-Могилянську академію. Про це повідомив у Facebook голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Україна втратила видатного інтелектуала, освітянина та громадського діяча, який присвятив життя розбудові незалежної держави", - написав він.

На сайті Національного університету "Києво-Могилянська академія" сказано, що В'ячеслав Брюховецький мав звання Героя України, був видатним літературознавцем, педагогом, журналістом, громадським діячем, одним із засновників Народного Руху України, ініціатором відродження Києво-Могилянської академії, її першим та почесним президентом. Його серце перестало битися 12 листопада.

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Зазначається, що у 1991 році, коли Україна лише здобувала незалежність, Брюховецький узявся за втілення ідеї, що багатьом здавалася нездійсненною: відродити Києво-Могилянську академію і поєднати традиції старої Академії з найкращими практиками сучасних західних закладів вищої освіти.

"Але чи не найважливішим здобутком В’ячеслава Брюховецького стали люди – покоління могилянців, які беруть відповідальність за свою країну. Сьогодні вони працюють у державному управлінні, науці, освіті, дипломатії, медіа, бізнесі та громадському секторі, а також захищають Україну на фронті", - зазначають його колеги.

Нагадаємо, у травні цього року пішов із життя народний депутат України девʼятого скликання Степан Кубів. У 2014 році Кубів був головою Національного банку України. Його підпис стоїть на українських банкнотах номіналом 50, 100, 200 і 500 гривень, випущених у 2014 році.

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