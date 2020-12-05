Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко також закликав громадян вакцинуватися тільки у медзакладах, які мають ліцензії.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко закликав запровадити кримінальну відповідальність за контрабанду, виробництво і продаж сфальсифікованих вакцин.

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації МВС, про це Геращенко повідомив в ефірі одного з телеканалів.

За словами заступника міністра, в Україні є Державний реєстр лікарських засобів, де за назвою та реєстраційним номером можна перевірити автентичність ліків.

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«Якщо вам шахраї намагаються запропонувати якийсь препарат через Інтернет, попросіть реєстраційний номер. Не купуйте ніяких лікарських препаратів в Інтернеті. Купуйте їх тільки в аптечних мережах. До речі, зараз вийшов новий закон про те, що ліки можна придбати через поштових операторів. Вони несуть відповідальність за продаж через свою мережу лікарських засобів, які зареєстровані в державі», - повідомив заступник міністра.

Також Геращенко додав, що в Україні введено дуже жорстке покарання за підробку лікарських засобів та тривале тюремне ув’язнення. Однак нереформована судова система, корупція в правоохоронній системі призводять до того, що є приклади вироків, коли людина збагатилася і отримала умовний термін.

«В Україні є кримінальна відповідальність за підробку, контрабанду сильнодіючих лікарських препаратів. Чи відносяться вакцини до сильнодіючих лікарських засобів? Кримінальний кодекс не дає такого тлумачення. На це питання потрібно дати відповідь найближчим часом. Якщо вакцина не є сильнодіючим препаратом, то вона не підпадатиме під поняття фальсифікація лікарських засобів», - зауважив Геращенко.

Він також закликав громадян не купувати вакцини в Інтернеті.

«Вакцинуватися потрібно тільки в закладах охорони здоров'я, які мають ліцензії. Інакше ви просто витратите свої гроші даремно, в кращому випадку на ін’єкцію плацебо, в гіршому – на якусь отруту», - зазначив Геращенко.

Вакцини проти коронавірусу: що відомо

4 грудня Верховна Рада дозволила скорочення строків затвердження клінічних випробувань та проведення державної реєстрації також для вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби.

У Кабміні вже заявили, що Україна отримає прискорений доступ до вакцини від COVID-19.

За даними вчених, вакцина від коронавірусу COVID-19, розроблена компанією Moderna, здатна забезпечити імунітет як мінімум на три місяці.

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Автор: Віталій Саєнко