Українська мережа кінотеатрів "Планета кіно" після введення карантину вихідного дня може закритися, оскільки до 80% доходу кінотеатри отримують саме у вихідні.
Про це у Facebook написав співвласник мережі Дмитро Деркач.
«Попрацюємо тиждень, після цього, ймовірно, доведеться закрити всі наші кінотеатри і звільнити 500 співробітників. Залишити цих людей без роботи і зарплати», - зізнався він.
За його словами, в кінотеатрах безпечно, що підтверджується навіть міжнародними дослідженнями.
«У нас набагато безпечніше громадського транспорту, який продовжить переповняться в будні дні. Я не розумію, як можна було придумати цей ідіотизм вихідного дня», - висловився він.
Посилення карантину в Україні: що відомо
11 листопада Кабмін ухвалив рішення про введення з 14 Листопада карантину вихідного дня.
У вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, буде заборонена діяльність:
- закладів харчування,
- торгових центрів,
- культурних закладів,
- спортзалів,
- фітнес-центрів,
- установ розміщення, в тому числі готелів (крім тих, які виконують соціальні функції).
З 10 до 12 годин визначаються пріоритетними годинами для обслуговування пенсіонерів.
Коли діє карантин вихідного дня, час
Так званий карантин вихідного дня діятиме з 00:00 суботи до 00: 00 понеділка.
Він вводиться з цих вихідних, попередньо - на три тижні.
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