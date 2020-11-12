Напередодні Кабмін прийняв рішення про введення карантину вихідного дня з 14 листопада.

Українська мережа кінотеатрів "Планета кіно" після введення карантину вихідного дня може закритися, оскільки до 80% доходу кінотеатри отримують саме у вихідні.

Про це у Facebook написав співвласник мережі Дмитро Деркач.

«Попрацюємо тиждень, після цього, ймовірно, доведеться закрити всі наші кінотеатри і звільнити 500 співробітників. Залишити цих людей без роботи і зарплати», - зізнався він.

За його словами, в кінотеатрах безпечно, що підтверджується навіть міжнародними дослідженнями.

«У нас набагато безпечніше громадського транспорту, який продовжить переповняться в будні дні. Я не розумію, як можна було придумати цей ідіотизм вихідного дня», - висловився він.

Посилення карантину в Україні: що відомо

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про введення з 14 Листопада карантину вихідного дня.

У вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, буде заборонена діяльність:

закладів харчування,

торгових центрів,

культурних закладів,

спортзалів,

фітнес-центрів,

установ розміщення, в тому числі готелів (крім тих, які виконують соціальні функції).

З 10 до 12 годин визначаються пріоритетними годинами для обслуговування пенсіонерів.

Коли діє карантин вихідного дня, час

Так званий карантин вихідного дня діятиме з 00:00 суботи до 00: 00 понеділка.

Він вводиться з цих вихідних, попередньо - на три тижні.

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Автор: Дмитро Захаров