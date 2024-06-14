В Одесі викрили хлопців 13 та 16 років, які підпалили два автомобілі, що належали військовослужбовцям. Підпали автомобілів ЗСУ зафіксовані в Києві та Дніпрі.

Спецслужби Росії з метою дестабілізації ситуації в Україні заохочували неповнолітніх за гроші палити автомобілі військовослужбовців Збройних сил України. Юнаків, яких Росія втягнула в злочинну діяльність, затримали, їм загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.

Правоохоронці встановили, що з початку 2024 року в соціальних мережах активізувалися спецслужби країни-агресора, які залучали до підпільної підривної діяльності осіб віком від 13-ти років.

"Працівники спецслужб РФ обіцяють неповнолітнім за підпали щедру грошову винагороду. В Одесі кримінальна поліція викрила двох хлопців, 13 та 16 років, які вчинили підпал двох автомобілів, що належали військовослужбовцям. Підлітків затримали разом з двома приятелями 16 та 18 років при спробі підпалити ще одне авто", - розповів начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський.

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Зазначається, що одному з затриманих повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 (Диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наймолодшого, 13-річного хлопця, передано на поруки батькам. Іншим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

За аналогічний злочин оперативники затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України ще двох молодиків, 17 та 18 років. Їм також повідомлено про підозру та обрані запобіжні заходи.

Крім того, в Нацполіції поінформували, що підпали автомобілів ЗСУ зафіксовані в Києві та Дніпрі. За цими фактами проводяться невідкладні слідчі дії, триває досудове розслідування.

"Закликаємо батьків уважніше ставитися до своїх дітей, а також попередити їх про підступність ворога та встановлену законом відповідальність за вчинення диверсій: до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення", - звернувся до батьків Дзюбинський.

РФ вербує агентів в Україні

Як повідомляв УНІАН, нещодавно правоохоронці затримали 18-річного студента харківського вишу, який допомагав Росії готувати новий наступ на регіон.

Зокрема, він збирав інформацію про підрозділи Збройних сил України, які залучені до оборони Харкова. Окупанти потребували цю інформацію для планування нового наступу на Харківщину.

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