Інформація про темпи відновлення після російських атак буває недостовірною, - Зеленський

На нараді з урядовцями були вирішено, як це виправити.

Темпи відновлювальних робіт після російських атак надто повільні. Є випадки недостовірного інформування про відновлення. Про це повідомив в Telegram президент України Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради.

На нараді заслухали доповіді про наслідки російських ударів по Сумщині й відновлювальні роботи в Шостці та Конотопі. Також були звіти по Київщині – Білій Церкві, Броварах та інших містах.

"Темпи відновлювальних робіт надто повільні, і було, на жаль, недостовірне інформування з місць в кількох містах. Визначили, як це виправити", - заявив Зеленський.

Відео дня

Разом з тим, президент розповів, що Міністерство енергетики разом із Міністерством цифрової трансформації та Міністерством у справах громад мають підготувати додаткові інструменти взаємодії з містами й громадами, щоб відновлення було більш швидким.

Також, міністр енергетики Денис Шмигаль доповів по захисту трансформаторів та іншого обладнання в енергосистемі.

Президент додав, що з прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким окремо обговорювалося відновлення будівель Інституту травматології та ортопедії у Києві, які були пошкоджені російським ударним дроном.

Розширення ППО на аграрні об'єкти

Зеленський додав, що доручив командувачу Повітряних Сил Анатолію Кривоножку, прем’єр-міністру Сергію Корецькому та міністру аграрної політики Тарасу Висоцькому забезпечити засобами ППО, у тому числі оновивши роботу мобільних вогневих груп, для захисту визначених обʼєктів аграрної промисловості.

"Готуємо зараз нові оборонні пакети для України", - повідомив Зеленський.

Відновлення інфраструктури - більше новин

Як відомо, в Україні одразу же після російських атак працюють фахівці з метою відновлення пошкоджених об’єктів енергетики та інших об’єктів критичної інфраструктури. Водночас, російські окупанти часто завдають повторних ударів, коли вже бригади рятувальників намагаються подолати наслідки першого удару.

Як повідомляв УНІАН, вперше з початку повномасштабної війни український річний ВВП може впасти - на 0,4%.

Вас також можуть зацікавити новини: