Українські військові додали, що партизанський рух в Україні не здолати.

Жителька села перемога на Київщині "віджала" в російських окупантів цинк з боєприпасами та передала українським захисникам.

Про це розповів український військовий Денис Попов у Facebook.

Зазначається, що жінка відібрала в окупантів ВОГ-25 – осколковий боєприпас для підствольного гранатомета. Вона сховала ящик у кролячій клітці, дочекалася, коли населений пункт звільнять ЗСУ та передала трофей їм.

"Ця смілива жінка вилучила у окупантів цілий мішок боєприпасів і сховала його в кролячій клітці. Передала для ЗСУ", – написав Попов.

Воїн також додав, що партизанський рух в Україні не перемогти, адже всі українці - партизани.

"Кого ви, ідіоти, хотіли перемогти??? Проти вас тут всі. І природа теж", - написав військовий.

Звірства на Київщині: що відомо

Сотні людей були вбиті російською армією у містах під Києвом, які раніше були під тимчасовою окупацією ворога.

Деяких людей розстрілювали просто на дорогах і покидали їхні тіла на вулицях. У багатьох були зв’язані білою стрічкою руки.

Також знайшли тіло раніше зниклої старости села Мотижин Бучанського району разом з убитим чоловіком та сином.

Є факти зґвалтування дітей та жінок, тіла деяких росіяни намагалися спалити.

З’явились супутникові фото масових поховань у Бучі.

У Міноборони РФ свою причетність заперечують, стверджуючи, що кадри з Бучі та інших міст є нібито провокацією радикалів і монтажем. Хоча напередодні, 1 квітня, у міністерстві публічно заявляли про "зачистку" населених пунктів.

Світова громадськість обурена новими свідченнями безкарного поводження Росією з цивільними в Україні. Глава МЗС Британії Елізабет Трасс написала у Twitter, що шокована кадрами убитих.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв іще більші санкції проти Росії, а президент Франції Еммануель Макрон висловив своє співчуття.

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