Деяким військовим дозволять служити за місцем проживання дітей: рішення Головнокомандувача

Переведення можливе на рівнозначні або нижчі посади.

Військовослужбовці Збройних сил України, які виховують та утримують дітей з інвалідністю віком до 18 років, зможуть проходити службу за місцем проживання своїх дітей або в найближчій можливій місцевості. Про це повідомляє Офіс військового омбудсмана.

"За результатами звернення Офісу військового омбудсмена, відповідно до рішення Головнокомандувача ЗСУ від 31.10.2026, командувачам родів військ (сил) та керівникам органів військового управління доведено вимоги щодо неухильного виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України під час розгляду рапортів про переведення за сімейними обставинами військовослужбовців, які виховують та утримують дітей з інвалідністю віком до 18 років", – йдеться в повідомленні.

Також в Офісі військового омбудсмана зазначили, що переведення можливе на рівнозначні або нижчі посади у військові частини чи органи військового управління, розташовані за місцем проживання дітей або в найближчій можливій місцевості, з урахуванням рівня укомплектованості військових частин. Це дозволить військовослужбовцям, які мають дітей з інвалідністю, активніше брати участь у їхньому житті та догляді за ними.

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Крім того, в Офісі Військового омбудсмана додали, що аналогічні звернення з проханням забезпечити військовослужбовцям можливість проходити службу ближче до місця проживання дитини були направлені до Державної прикордонної служби України, Державну спеціальну службу транспорту та Національну гвардію України.

Чи вистачить коштів на зарплати військовим до кінця року

Раніше прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що уряд знайшов 7 мільярдів доларів на фінансування Сил оборони за рахунок перерозподілу видатків та економії. За його словами, ситуація змінюється щодня, і уряд працює над оптимізацією видатків.

Корецький зазначив, що Сили оборони – головний пріоритет. Він запевнив, що грошове забезпечення військовослужбовців точно буде забезпечено.

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