Ситуація з коронавірусом, за даними моніторингової місії ООН, на призов не вплинула.

У 2020 році близько 5 тис. жителів окупованого Криму призвали до російської армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова моніторингової місії ООН з прав людини Матільда Богнер заявила під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

"Ми задокументували впродовж минулого року, що приблизно 5 тис. молодих чоловіків з Криму були завербовані для Збройних сил Росії. Це не відповідає міжнародному гуманітарному праву для окупованої території", - наголосила Богнер.

Читайте такожКримчан відправлять служити до російської армії на Крайню Північ – воєнком КримуПри цьому, за її словами, попри коронавірус, призов жителів окупованого Криму в російську армію не скоротився, а залишився на тому ж рівні або навіть збільшився.

"Ми стурбовані бачити це і продовжуємо відстежувати та звітувати про цю ситуацію", - сказала вона.

Призов кримчан до армії РФ: подробиці

1 жовтня 2020 року Росія розпочала осінній призов, зокрема й на території окупованого Криму. Це дванадцята незаконна кампанія з кримськими призовниками.

Раніше постійне представництво президента України в АРК та МЗС України заявляли про незаконність весняного призову 2020 року жителів анексованих Криму і Севастополя до російської армії.

Задля подальшої передачі справ до Міжнародного суду українська влада просить жителів півострова повідомляти про примусовий призов до армії РФ.

За даними обмінної інформації з РФ, які наводить Міноборони України, на території окупованого Криму влітку 2020 року перебували 32,5 тис. російських військовослужбовців.

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Автор: Віталій Саєнко