У Харкові курсують евакуаційні поїзди, але черги дуже великі.

24 лютого почалося широкомасштабна російсько-українська війна. Війська РФ обстрілюють мирні міста і знищують їх ракетами. Одним з найбільш постраждалих міст є Харків. 11 травня з Харкова курсують безкоштовні евакуаційні поїзди. Черги на потяг досить великі.

Евакуаційні поїзди з Харкова 11 травня

Потяги відправляються зі станції "Харків Пасажирський". З урахуванням наповнюваності вагонів протягом дня можуть призначатися додаткові рейси. 11 травня курсують наступні поїзди:

13:55 46/45 Лозова - Ужгород

15:06 17/18 Львів - Знам’янка

18:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ

21:16 164/163 Харків-Пас - Київ-Пас

21:43 7/8 Одеса-Головна - Кропивницький

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