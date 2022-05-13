Новини Харкова / фото Pravda Gerashchenko в Telegram
24 лютого почалося широкомасштабна російсько-українська війна. Війська РФ обстрілюють мирні міста і знищують їх ракетами. Одним з найбільш постраждалих міст є Харків. 13 травня з Харкова курсують безкоштовні евакуаційні поїзди. Черги на потяг досить великі.
Евакуаційні поїзди з Харкова 13 травня
Потяги відправляються зі станції "Харків Пасажирський". З урахуванням наповнюваності вагонів протягом дня можуть призначатися додаткові рейси. 13 травня курсують наступні поїзди:
15:06 17/18 Львів - Знам’янка
18:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
21:16 163/164 Харків-Пас - Київ-Пас
21:43 7/8 Одеса-Головна - Кропивницький