У Харкові курсують евакуаційні поїзди, але черги дуже великі.

24 лютого почалося широкомасштабна російсько-українська війна. Війська РФ обстрілюють мирні міста і знищують їх ракетами. Одним з найбільш постраждалих міст є Харків. 21 квітня з Харкова курсують безкоштовні евакуаційні поїзди. Черги на потяг досить великі.

Евакуаційні поїзди з Харкова 21 квітня

Потяги відправляються зі станції "Харків Пасажирський". З урахуванням наповнюваності вагонів протягом дня можуть призначатися додаткові рейси. 21 квітня курсують наступні поїзди:

08:30 753 Харків-Пас - Львів

11:30 209/210 Харків-Пас - Івано-Франківськ

13:55 46/45 Лозова - Ужгород

14:58 17/18 Полтава Південна - Ім. Т.Шевченка

18:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ

19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро

21:26 138/137 Харків-Пас - Хмельницький

21:43 8/7 Кропивницький - Одеса-Головна

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