24 лютого почалося широкомасштабна російсько-українська війна. Війська РФ обстрілюють мирні міста і знищують їх ракетами. Одним з найбільш постраждалих міст є Харків. 28 квітня з Харкова курсують безкоштовні евакуаційні поїзди. Черги на потяг досить великі.
Евакуаційні поїзди з Харкова 28 квітня
Потяги відправляються зі станції "Харків Пасажирський". З урахуванням наповнюваності вагонів протягом дня можуть призначатися додаткові рейси. 28 квітня курсують наступні поїзди:
08:30 753 Харків-Пас - Львів
11:30 229/230 Харків-Пас - Ужгород
13:55 46/45 Лозова - Ужгород
14:58 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ
16:13 111/112 Харків-Пас - Львів
19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро
20:15 21/22 Харків-Пас - Трускавець
21:16 164/163 Харків-Пас - Київ-Пас
21:43 8/7 Кропивницький - Одеса-Головна