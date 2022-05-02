Одеса - одне з найбільш постраждалих міст від повномасштабного вторгнення Росії. Жителі міста щодня намагаються виїхати з Одеси в більш безпечні міста або закордон. Для біженців курсують безкоштовні евакуаційні поїзди.
Пріоритет в посадці мають вагітні жінки, діти, літні люди. Охочих виїхати дуже багато, тому на вокзалі можна простояти кілька годин. Потяги можуть відхилятися від розкладу - уважно стежте за табло. Також у міру завантаження можуть призначатися додаткові рейси.
Евакуаційні поїзди з Одеси 2 травня
15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів
18:13 78/77 Вінниця - Ковель
18:22 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль
18:22 38/37 Одеса-Головна - Ужгород
20:49 136/135 Одеса-Головна - Чернівці
21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів
21:56 54/53 Одеса-Головна - Дніпро
21:56 564/563 Одеса-Головна - Кривий Ріг
22:03 105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас
22:25 8/7 Кропивницький - Харків-Пас
23:28 117/118 Одеса-Головна - Ізмаіл