Таке рішення ухвалив міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Новорічні святкування у дитсадках і школах столиці відбудуться без присутності батьків та гостей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Київський міський голова Віталій Кличко сказав під час онлайн-брифінгу, посилаючись на рішення міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

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За словами мера, хоча в місті зростає кількість закритих на карантин освітніх закладів, але ситуація із захворюваністю на COVID-19 у дитсадках і школах поки що контрольована.

«Ми всі розуміємо, що епідеміологічна ситуація – складна. І разом ми повинні робити все, аби упередити стрімке розповсюдження вірусу. Тому новорічно-різдвяні свята у закладах дошкільної освіти та в школах столиці відбуватимуться без батьків та запрошених гостей. Таке рішення сьогодні на засіданні ухвалив міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, проаналізувавши вимоги постанови уряду та постанови головного державного санітарного лікаря України», - сказав Кличко.

Він наголосив, що рішення дозволить мінімізувати ризики інфікування.

«Адже часто діти хворіють безсимптомно, але передають вірус тим, хто з ними контактує і перебуває поруч. Я сподіваюся на розуміння батьків та на чітке виконання рішення керівниками шкіл та садків. Свята в навчальних закладах будуть. Але тільки для дітей», - підкреслив Кличко.

Також він повідомив, що на сьогодні у столиці на карантині перебувають 6 шкіл повністю, на дистанційне навчання переведені 1082 класи ще у 277 школах. Усього хворих на COVID-19 школярів у Києві – 1358. Також хворіють понад 960 педагогів.

Не працюють 205 груп у 154 дитсадках, ще 8 дитсадків повністю зачинені на карантин. Наповненість дітей у садках сьогодні – понад 51%.

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Автор: Інна Андаліцька