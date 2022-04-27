Виїхати з Києва на особистому транспорті дуже важко - краще скористатися поїздом.

Столиця України сильно постраждала під час війни з Росією. Кияни продовжують тікати від вибухів і обстрілів на захід України або закордон. Виїхати на своєму транспорті зі столиці важко, але для бажаючих покинути місто діють безкоштовні евакуаційні поїзди.

Проїзд у поїздах з білетом, пріоритет у посадці мають вагітні жінки, діти, літні люди. Деякі евакуаційні потяги будуть безкоштовними. Охочих виїхати дуже багато, тому на вокзалі можна простояти кілька годин або навіть днів. Потяги можуть відхилятися від розкладу - уважно стежте за табло.

Евакуаційні поїзди з Києва 27 квітня

02:50 21/22 Трускавець - Харків-Пас

03:18 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ

03:58 111/112 Тернопіль - Львів

06:30 174/173 Дніпро - Запоріжжя-1

08:00 722 Київ-Пас - Харків-Пас

08:03 50/49 Трускавець - Київ-Пас

08:30 715/716 Київ-Пас - Пшемисль

12:11 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ

12:17 885 Київ-Пас - Рівне

14:07 749/750 Київ-Пас - Відень

14:20 45/46 Ужгород - Лозова

14:25 769/770 Київ-Пас - Кам’янець-Подільський

15:02 55/56 Київ-Пас - Рахів

15:17 867 Київ-Пас - Гречани

15:18 702 Київ-Пас - Чернігів

17:09 13/14 Київ-Пас - Солотвино

17:42 790/789 Київ-Пас - Кропивницький

17:42 792/791 Київ-Пас - Кременчук

18:30 81/82 Київ-Пас - Ужгород

19:06 44/43 Київ-Пас - Івано-Франківськ

19:13 67/68 Київ-Пас - Варшава

19:48 95/96 Київ-Пас - Рахів

20:05 29/30 Київ-Пас - Ужгород

20:12 49/50 Київ-Пас - Трускавець

20:21 57/59 Київ-Пас - Ворохта

20:21 60/58 Київ-Пас - Чоп

21:07 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

21:15 105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна

21:22 97/98 Київ-Пас - Ковель

21:28 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг

21:54 164/163 Київ-Пас - Харків-Пас

22:22 7/8 Коломия - Чернівці

22:37 91/92 Київ-Пас - Львів

22:38 46/45 Лозова - Ужгород

23:05 174/173 Вінниця - Запоріжжя-1

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