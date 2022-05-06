Виїхати з Києва на особистому транспорті дуже важко - краще скористатися поїздом.

Столиця України сильно постраждала під час війни з Росією. Кияни продовжують тікати від вибухів і обстрілів на захід України або закордон. Виїхати на своєму транспорті зі столиці важко, але для бажаючих покинути місто діють безкоштовні евакуаційні поїзди.

Проїзд у поїздах з білетом, пріоритет у посадці мають вагітні жінки, діти, літні люди. Деякі евакуаційні потяги будуть безкоштовними. Охочих виїхати дуже багато, тому на вокзалі можна простояти кілька годин або навіть днів. Потяги можуть відхилятися від розкладу - уважно стежте за табло.

Евакуаційні поїзди з Києва 6 травня

12:11 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ

12:17 885 Київ-Пас - Рівне

13:38 779/780 Київ-Пас - Суми

14:07 749/750 Київ-Пас - Відень

14:20 45/46 Ужгород - Лозова

14:25 769/770 Київ-Пас - Кам’янець-Подільський

15:02 55/56 Фастів - Львів

15:17 867 Київ-Пас - Гречани

17:00 705/706 Київ-Пас - Пшемисль

17:09 13/14 Київ-Пас - Солотвино

17:42 790/789 Київ-Пас - Кропивницький

17:42 792/791 Київ-Пас - Кременчук

18:30 81/82 Київ-Пас - Ужгород

19:06 44/43 Київ-Пас - Івано-Франківськ

19:13 67/68 Київ-Пас - Варшава

19:48 95/96 Київ-Пас - Ворохта

20:05 29/30 Київ-Пас - Ужгород

20:12 49/50 Київ-Пас - Трускавець

20:21 57/59 Київ-Пас - Ворохта

20:21 60/58 Київ-Пас - Чоп

21:07 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

21:15 105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна

21:22 97/98 Київ-Пас - Ковель

21:28 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг

21:54 164/163 Київ-Пас - Харків-Пас

22:22 7/8 Коломия - Чернівці

22:37 91/92 Київ-Пас - Львів

22:38 46/45 Лозова - Ужгород

22:54 23/24 Ковель - Київ-Пас

23:05 176/175 Жмеринка - Запоріжжя-1

23:59 139/140 Київ-Пас - Кам’янець-Подільський

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