Українцям радять купувати іграшки лише в спеціалізованих точках.

У Центрі громадського здоров’я України розповіли про небезпеку неякісних ялинкових прикрас. У відомстві закликають українців обирати іграшки за принципом безпечності, а не лише естетичної насолоди.

Поради щодо купівлі ялинкових іграшок опублікували на сторінці Центру у Facebook.

У Центрі радять купувати іграшки лише в спеціалізованих точках: у великій мережі або в спеціалізованому магазині. У відомстві зазначають, що на стихійних ринках чи в переходах неможливо отримати гарантії якості та захисту прав споживача.

Читайте такожУ Києві з 15 грудня запрацюють ялинкові ярмарки: де купити та скільки коштує"Перевіряйте чи на пакованні вказаний виробник, склад виробу, чи є документи, що засвідчують якість і безпеку. У ялинкових прикрасах низької якості можуть міститися токсичні речовини, як-то фенол, свинець. Вони небезпечні, особливо для дітей", - повідомляють у дописі.

На думку медиків, найкращими маркерами якості можуть бути фарба й запах. Фарба і блискітки на іграшці не мають обсипатися навіть від легкого тертя, а запах — не бути різким. Гострі кінці кріпильних матеріалів мають бути недоступними й надійно закритими захисними ковпачками.

"Якщо купуєте електричні прикраси й різну ілюмінацію, обов’язково перевіряйте сертифікати. Перевірте цілісність і склад конструкції: лампочки мають міцно триматися в гніздах, вилка і шнур надійно з’єднані, а виріб зроблений із вогнетривкого матеріалу. Попросіть продавця включити гірлянду, щоби перевірити чи від тепла не з’являється різкий запах, не сильно нагрівається. Потужність має бути до 65 Вт", - зазначають у Центрі.

У відомстві закликають надавати перевагу товарам українських виробників. Крім того, у Центрі рекомендують виготовити новорічний декор своїми руками задля уникнення шкідливого впливу пластику чи інших матеріалів.

Нагадаємо, раніше у Центрі громадського здоров’я дали українцям декілька порад щодо вибору святкової ялинки. У відомстві розповіли як обрати штучні й живі дерева.

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Автор: Екатерина Малюга