За 80 тисяч гривень з кожного ухилянти отримували від віртуального провідника онлайн-вказівки з навігації.

На Одещині з пострілами затримали п'ятьох чоловіків призовного віку, які бігли до невизнаного Придністров'я, але потрапили у протитанковий рів. Як розповіли у Південному регіональному управлінні ДПСУ, співробітники Подільського загону виявили в Роздільнянському районі п’ятьох порушників. З’ясувалося, що вони бажали незаконно перетнути державний кордон та потрапити до придністровського регіону Молдови. За це мали заплатити по 80 тис. гривень адміну телеграм-каналу, за що отримували від віртуального провідника онлайн-вказівки з навігації.

Йдеться, що "мандрівники" почули голосові попередження від прикордонників про необхідність зупинитися, але навпаки - пришвидшились. Подорож ухилянтів завершилась, коли вони потрапили у протитанковий рів на кордоні та правоохоронці відкрили попереджальний (у повітря) вогонь.

"Попереджувальні постріли та протитранспортний рів стали більш переконливішими. Усіх учасників "пробіжки" затримали у рові, за лічені метри до держрубежу", - розповіли в управлінні.

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За злісну непокору законному розпорядженню прикордонників відносно утікачів складено протоколи про адмінправопорушення за ст. 185-10. Також їм доведеться відповідати за ч. 2 ст. 204-1 - "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Подальшу долю чоловіків вирішить суд.

Затримання ухилянтів на кордоні

На Одещині прикордонники знайшли у фурі двох ухилянтів, які прямували до Молдови у ящику для білизни. Чоловіки відшукали перевізника до кордону, яким виявився 45-річний далекобійник з Миколаївщини. Оголошення про послуги такого трансферу були в одному з месенджерів. Ціна з одного "клієнта" коливалася від 2700 до 3400 доларів з авансовим платежем у 100 доларів. Вартість залежала від рівня комфортабельності перевезення та кінцевої точки маршруту. Відповідно до узгодженого з далекобійником плану, остаточний розрахунок за "лакшері" мандрівку за кордон чоловіки мали сплачувати вже на території Молдови. Перевізник зустрічався з клієнтами в Одесі. Спочатку чоловіки розміщувалися в кабіні водія, а вже при виїзді з міста займали свої місця відповідно до "придбаних квитків": один – на верхньому спальному місці, інший – в ящику для білизни.

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