Головнокомандувач відзначив колосальну моральну підтримку і фахову допомогу від цих посадовців у перші дні війни.

Наразі минуло 40 днів з моменту трагічної загибелі міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, першого заступника Євгенія Єніна, їхніх колег з МВС, екіпажу гелікоптера ДСНС та людей поруч з місцем його падіння.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний опублікував архівне фото з Монастирським та Єніним на згадку про загиблих.

"У моїй пам’яті Денис і Женя залишаться назавжди. Ця світлина зроблена у перші дні відкритої війни з РФ. Я відчував від них колосальну моральну підтримку і фахову допомогу. Це непоправна втрата для всієї держави і особисто для мене. Поділяю біль і співчуваю рідним загиблих у цій жахливій авіакатастрофі та внаслідок неї", - написав Залужний.

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Трагічна загибель Монастирського та Єніна

Як повідомляв УНІАН, 18 січня у Броварах пролунав вибух, поблизу будівлі дитячого садка почалася пожежа.

Пізніше стало відомо, що у місті розбився гвинтокрил Державної служби з надзвичайних ситуацій. На борту якого знаходилися Монастирський, Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

Внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей, з них 1 дитина. Поранення отримали 25 осіб, у тому числі 11 дітей.

Наразі правоохоронці розслідують декілька версій. Зокрема, порушення правил польоту, технічна несправність та умисні дії щодо знищення гвинтокрила.

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