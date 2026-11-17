Інтервал руху поїздів на лівому березі становить 10 хвилин, на правому – 8 хвилин.

Рух поїздів "зеленої" лінії метро між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір" відновлено. Про це повідомляє в Telegram "Київський метрополітен".

Зазначається, що інтервал руху поїздів на лівому березі становить 10 хвилин, на правому – 8 хвилин.

У повідомленні також сказано, що наразі поїзди на цій лінії курсують між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний хутір".

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Що передувало

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 листопада, Росія атакувала столицю України балістикою. Унаслідок удару пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену, через що рух поїздів на частині "зеленої" лінії тимчасово призупинили.

О 05:50 у Київському метрополітені повідомили про тимчасове призупинення руху між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір". Поїзди курсували лише підземною ділянкою між станціями "Сирець" та "Видубичі".

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