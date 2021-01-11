Шмигаль зауважив, що обмеження в Україні значно м’якші, ніж локдауни у європейських країнах.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів якнайшвидше провести «детальну комунікацію» з громадськістю та бізнесом щодо карантинних обмежень, впроваджених на період з 8 до 24 січня цього року.

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Як повідомляється на сайті ОП, про це він заявив на традиційній нараді щодо запобігання поширенню COVID-19, яка відбулася за участю урядовців, представників правоохоронних органів та членів РНБО.

Зокрема, Зеленський дав доручення уряду якнайшвидше вийти з детальною презентацією всіх обмежень, щоб бізнес розумів, як він може працювати, а також щоб уникнути непорозумінь між владою та людьми.

Своєю чергою прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що обмеження в Україні значно м’якші, ніж локдауни у європейських країнах, зокрема в багатьох державах запроваджено комендантську годину, а жорсткий локдаун триває значно довше, ніж два-три тижні та постійно продовжується.

Крім того, очільник уряду наголосив, що в Україні працює транспорт, дозволена робота кіосків, продаються продукти харчування й побутова хімія. За його словами, при карантинних обмеженнях у європейських країнах на прилавках продуктових магазинів не можуть бути товари інших груп, зокрема гігієнічні засоби, побутова хімія, одяг тощо.

«Нинішній карантин розроблявся на основі карантину вихідного дня, який ми проходили в грудні і який дав серйозне зниження заражень. Ми дозволили всім працювати впродовж свят, усі підприємці мали можливість заробити. Усі санітарно-епідеміологічні служби, Міністерство охорони здоров’я і світовий досвід показують, що після свят обов’язково настає зростання заражень, тому зараз впровадження суворіших норм карантину є дуже правильним рішенням і дасть змогу уникнути катастрофи», – зазначив Шмигаль.

Зимовий карантин в Україні

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня включно.

У цей період забороняється робота кафе, ресторанів, барів (крім доставки та замовлень із собою). Також під забороною робота кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів, театрів. Не дозволяється відвідування закладів освіти, торгівля непродовольчими товарами, проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.

Заборонена робота непродовольчих магазинів та продаж непродовольчих товарів в супермаркетах (крім окремих категорій товарів). Нові обмеження спричинили численні суперечки. В МОЗ наголошують, що введенні обмеження ґрунтуються на законах епідеміології.

Однак працює громадський транспорт.

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Автор: Костянтин Гончаров