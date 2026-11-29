Президент і Кабінет міністрів наразі додатково не коментували указ і те, як він має виконуватися на практиці.

Кабінет міністрів має вжити заходів із заборони медіа-висвітлення наслідків ударів Росії по об’єктах критичної інфраструктури та процесу їх ліквідації. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського від 28 листопада.

Ним вводиться у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо заходів із посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури на опалювальний період 2026-27 року.

Воно стосується ударів Росії по об’єктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору систем життєзабезпечення, які є "критично важливими для функціонування життєдіяльності суспільства", і містить доручення як до Кабінету міністрів, так і до окремих міністерств.

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"Кабмін має вжити невідкладних заходів щодо заборони висвітлення у засобах масової інформації інформації про наслідки руйнувань і терміни відновлення об’єктів критичної інфраструктури", - сказано там.

Також має бути заборонене висвітлення етапів і стану будівництва захисних споруд на об’єктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору і сектору життєзабезпечення населення.

Поміж іншого, указ передбачає, що Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом Збройних сил України має розробити та затвердити план заходів щодо об’єктового протиповітряного захисту критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури.

Зеленський і Кабінет міністрів наразі додатково не коментували указ і те, як він має виконуватися на практиці.

Удари РФ по Україні

28 листопада російські окупанти атакували Київ безпілотниками: в результаті атаки загинула жінка, а також постраждало кілька людей. В Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки сталося загоряння автомобіля, а уламки дронів впали на територію дитячого садка. У будівлі дитячого садка та розташованому поруч 5-поверховому житловому будинку вибито скло у вікнах.

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