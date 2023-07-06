Сьогодні Зеленський знаходиться в Болгарії, ймовірно, звідти він поїде в сусідню Туреччину.

Найближчим часом президент України Володимир Зеленський прибуде до Туреччини для зустрічі з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Візит має відбутися до запланованого наступного тижня саміту НАТО у Вільнюсі, пише турецьке видання Sabah.

Жодних подробиць щодо візиту Зеленського до Туреччини не повідомляється. Наразі український президент перебуває з візитом в сусідній з Туреччиною Болгарії, що дає змогу припустити зустріч з Ердоганом вже сьогодні-завтра.

Теми обговорення теж поки невідомі. Видання Sabah подає лише загальний контекст того, що відбувається, і нагадує, що 17 липня закінчується термін дії так званої "зернової угоди", продовжувати яку Росія раніше відмовилася. У минулому подібні категоричні відмови з Москви вже звучали, але тоді під тиском Анкари Кремль знову погоджувався на продовження.

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Саміт НАТО у Вільнюсі - останні новини

11-12 липня у Вільнюсі відбудеться черговий саміт НАТО, який значною мірою буде присвячений питанням російсько-української війни, підтримки України та перспективі українського членства в НАТО. Президент Володимир Зеленський вже отримав запрошення на саміт, але пригрозив, що не поїде туди, якщо там Україна не отримає конкретних відповідей щодо перспективи членства.

Водночас голова військової розвідки Кирило Буданов заявив, що цей саміт не стане для України поворотним моментом. За його словами, очікування українців не виправдаються: будуть сказані "якісь слова", але нічого понад це не станеться.

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