Вони лікуються у відділенні для хворих COVID-19.

Територію навколо корпусу лікарні «Феофанія», де від коронавірусу лікуються президент Володимир Зеленський і глава офісу президента Андрій Єрмак, охороняють понад 15 співробітників Управління держохорони.

Читайте такожМендель про госпіталізацію Зеленського у "Феофанію": там кращі умовиПро це йдеться в повідомленні Telegram-каналу «Политика страны».

«Біля входу на прохідній чергує співробітник УДО, він вибірково запитує відвідувачів лікарні про мету їх візиту... Територією лікарні можна вільно пересуватися, охорони тут немає, що і роблять багато пацієнтів», – йдеться в повідомленні.

Зеленський та Єрмак лікуються у відділенні для хворих COVID-19. Цю інформацію підтвердив лікар, який працює в цьому ж відділенні.

COVID-19 у Зеленського, Єрмака та інших: що відомо

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Автор: Катерина Шварц