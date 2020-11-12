Територію навколо корпусу лікарні «Феофанія», де від коронавірусу лікуються президент Володимир Зеленський і глава офісу президента Андрій Єрмак, охороняють понад 15 співробітників Управління держохорони.
Читайте такожМендель про госпіталізацію Зеленського у "Феофанію": там кращі умовиПро це йдеться в повідомленні Telegram-каналу «Политика страны».
«Біля входу на прохідній чергує співробітник УДО, він вибірково запитує відвідувачів лікарні про мету їх візиту... Територією лікарні можна вільно пересуватися, охорони тут немає, що і роблять багато пацієнтів», – йдеться в повідомленні.
Зеленський та Єрмак лікуються у відділенні для хворих COVID-19. Цю інформацію підтвердив лікар, який працює в цьому ж відділенні.
COVID-19 у Зеленського, Єрмака та інших: що відомо
- 9 листопада Зеленський повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус.
- Пізніше про своє захворювання заявив і глава офісу президента Андрій Єрмак.
- Коронавірус підтвердили у спікера парламенту Дмитра Разумкова.
- 12 листопада стало відомо про позитивний тест на коронавірус у першого віце-спікера Верховної ради Руслана Стефанчука.
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