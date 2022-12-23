Реалізація завдань на дипломатичному фронті стане частиною української перемоги, вважає президент.

У новому році перед українськими дипломатами постане кілька основних завдань, серед яких початок переговорів про вступ до ЄС і робота над зміцненням української оборони. Про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи на конференції українських послів.

Так, першочерговим завданням української дипломатії в наступному році буде запуск переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Друге найважливіше завдання – це підготовка до наступного саміту НАТО в тому контексті, щоб цей захід приніс конкретні результати для України.

Відео дня

Також в числі важливих завдань для дипломатів на наступний рік Зеленський згадав наступне:

забезпечення потреб країни у сфері оборони та безпеки;

робота над відновленням української енергетики після російських ударів;

реалізація міжнародного плану швидкого відновлення України ("Fast Recovery Plan");

забезпечення нових санкційних заходів проти Росії з метою змусити Кремль відчути "реальний тиск";

організація міжнародного трибуналу для російських військових злочинців;

пошук і робота з блокування зарубіжних активів РФ і пов'язаних з російською агресією осіб;

підтримка українських біженців за кордоном і допомога в їх поверненні на батьківщину.

"Реалізація всіх цих завдань – це і є наша перемога, елементи цієї перемоги", - підкреслив Зеленський.

Українська дипломатія і війна

За словами голови МЗС України Дмитра Кулеби, українська зовнішня політика досі мала численні "білі плями" – коли цілі регіони світу перебували поза фокусом української дипломатії.

Так, Африка виявилася одним з найбільш проблемних регіонів для української дипломатії – там українські посольства є всього в 10 країнах. Президент Зеленський пообіцяв виправити цю ситуацію.

Водночас на європейському континенті проти українських посольств було розгорнуто цілу кампанію залякування. З початку грудня українським дипломатам почали надходити посилки з закривавленими пакетами і очима тварин всередині.

Вас також можуть зацікавити новини: