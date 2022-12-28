Зеленський опублікував нове відеозвернення / фото УНІАН

Президент України Володимир Зеленський незабаром звернеться із щорічним посланням до Верховної Ради.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні до українців. Президент зазначив, що цей тиждень для України буде важливим із політичної точки зору. "Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей", - заявив Зеленський.

"Звичайно, це звільнення нашої землі від ворога, а також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі – це все завдання на найближчий час. І не лише для держави, але й для кожного і кожної з нас", - зазначив президент.

Відео дня

У цьому зв'язку Зеленський наголосив: "Незабаром я представлю свій погляд на реалізацію цих завдань у щорічному посланні до Верховної Ради про зовнішнє та внутрішнє становище України. Хочу, щоб це послання було не звітом, а нашою з вами розмовою про наступний рік".

Мир для України 

Раніше стало відомо, що Україна хоче провести міжнародний саміт для обговорення власної "формули миру" і завершення війни.

Цю формулу представив президент Володимир Зеленський на саміті "Великої двадцятки" у листопаді. Вона складається з 10 пунктів:

  • радіаційна та ядерна безпека;
  • продовольча безпека;
  • енергетична безпека;
  • звільнення всіх полонених і депортованих;
  • виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;
  • виведення російських військ і припинення бойових дій;
  • повернення справедливості;
  • протидія екоциду;
  • недопущення ескалації;
  • фіксація закінчення війни.

Пізніше президент розповів, що світова спільнота сприйняла формулу миру вкрай позитивно

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