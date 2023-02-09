Україна негайно повідомила в Кишинів про отримані розвіддані.

Українська розвідка здобула план Кремля щодо захоплення влади в Молдові. Ця інформація негайно була передана президенту Молдови Майї Санду. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Європейської Ради в Брюсселі.

"Нещодавно я говорив з президентом Молдови пані Санду і поінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці: детальний російський план руйнування політичної ситуації в Молдові", – повідомив він.

За словами Зеленського, здобуті українською розвідкою документи показували, хто, коли і яким способом повинен був розхитати ситуацію в Молдові і змінити владу в країні.

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"Ми не знаємо, чи був у Москві відданий наказ діяти за цим планом проти Молдови. Але ми побачили, що вони збираються робити. Ми дізналися в цьому саме те, що вони вже намагалися робити проти України, проти інших держав, зокрема в Європі", – сказав президент.

Війна в Україні - ситуація навколо Молдови

Влада Молдови не приховує, що чекає перемоги України у війні, щоб почати деокупацію Придністров'я. Кишинів розраховує, що після поразки в Україні Росія почне виводити війська з Придністров'я.

Президент Молдови Майя Санду прямо заявила, що Кишиневу нема про що говорити з агресором. Вона не бачить можливості підтримувати з РФ конструктивні відносини через повномасштабне вторгнення в Україну.

При цьому у Москві досить прозоро натякають, що мають плани на Молдову. Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Молдова потрапила під вплив Заходу.

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