На Закарпатті жінка заявила у поліцію, що її зґвалтували четверо чоловіків іншої національності. Правоохоронці затримали підозрюваних.
Читайте такожЗґвалтування школярки у Рівному: військовослужбовця взяли під вартуПро це повідомляє патрульна поліція області.
За словами потерпілої, четверо чоловіків схопили її на вулиці й силоміць посадили в авто. Після цього привезли у свій будинок і зґвалтували. Патрульні викликали для жінки швидку допомогу.
Правоохоронці під’їхали до вказаного потерпілою будинку і виявили там чотирьох імовірних винуватців, на яких прямо вказала заявниця. Під час огляду подвір’я будинку охоронці порядку знайшли розірваний одяг жінки.
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