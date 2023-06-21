У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького розгорівся сексистський скандал. 83-річний ректор Борис Зіменковський під час розподілу випускників на інтернатуру вдався до недоречних жартів та образ.
Фрагменти обурливої поведінки ректора опублікувала студентка Марія Грищук.
Як пояснив лікар Роман Штибель, розподіл – це ключовий момент у кар’єрі майбутнього медика, коли після 6 років навчання визначається його спеціальність. Втім, Зіменковський вирішив розбавити цей процес сексистськими жартами та образами.
Зокрема, на одному з фрагментів спілкування ректор висміює прізвище студентки, яка вирішила працювати з дітьми.
Ректор: "Волкодав. Ох і фамілія. З таким прізвищем і до дітей..."
Член комісії: "Та вона заміж вийде!"
Ректор: "Та я жартую!"
На другому епізоді студентка підтверджує, що хоче бути хірургом. Втім, і на це у ректора знайшовся "жарт".
Ректор: "Жінка, а хоче різати! Сумне. Я би такої знати не хотів"
Хтось із колегії: "А якби рибу фарширувала?"
Ректор: "А якщо мене заріже вночі?"
Також ректор різко відповів на запитання студента про те, що робити зі спеціалізацією. "Повіситися!" - відповів Зіменковський.
Студенти скаржаться, що їх обурили не лише "жарти" ректора, але й сам процес розподілу. Марія Грищук заявила про раптові появи та зникненнях місць на інтернатуру, невчасне донесення інформації до випускників, а також на недотримання керівництвом вишу наказів МОЗ. Під час комісії з розподілу студентам не давали поставити питання, відключаючи мікрофони .
Подібний скандал в університеті
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