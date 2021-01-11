Метро в Києві не припиняє роботу на час локдауну.

ЗМІ показали, як працює київський метрополітен в перший робочий день після свят. В Україні зараз діє жорсткий карантин.

Про це пише видання "Страна".

На станції метро "Вокзальна" біля входу перед турнікетами утворилася невелика тягучка: людей багато і на ескалаторі зайнята кожна сходинка. У вагонах вільних місць немає і люди через це стоять впритул один до одного.

На переході між станціями "Театральна" і "Золоті ворота" також велике скупчення людей. Там теж періодично утворюється тягучка через нестачу і повільну роботу ескалаторів.

Читайте такожВже цього тижня почнеться зростання кількості заражень на COVID - 19-МОЗЯк проходить контроль на станціях:

Біля входу в метро чергує наряд поліції, співробітники стежать за громадським порядком і дотриманням карантинних обмежень.

Всі пасажири метрополітену в масках, за дотриманням цієї норми стежать ретельно.

Контролер перевіряє їх наявність ще біля турнікета, якщо хтось хоче пройти без маски, його не пропускають.

Жорсткий карантин 8-24 січня 2021 року: що під забороною

9 грудня Кабінет міністрів вирішив запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року. Він передбачає такі обмеження :

: Заборона на роботу закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос);

Заборона на роботу розважальних закладів;

Заборона на роботу підприємств торгівлі непродовольчими товарами;

Заборона на роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів;

Заборона на роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

Заборона на проведення масових заходів, крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв);

Заборона на роботу непродовольчих ринків;

Заборона на відвідування навчальних закладів, крім дитсадків

Що дозволено під час жорсткого карантину 8-24 січня 2021

Посилений карантин не передбачає обмеження роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення.

роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення. Дозволено проведення офіційних спортивних заходів без глядачів, роботу підприємств торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами для тварин.

Також мають право працювати АЗС, фінансові установи, оператори поштового зв'язку, а також заклади медичної практики, ветеринарної практики, установи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів.

Перукарням і салонам краси дозволено працювати виключно за попереднім записом.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН