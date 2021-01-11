ЗМІ показали, як працює київський метрополітен в перший робочий день після свят. В Україні зараз діє жорсткий карантин.
Про це пише видання "Страна".
На станції метро "Вокзальна" біля входу перед турнікетами утворилася невелика тягучка: людей багато і на ескалаторі зайнята кожна сходинка. У вагонах вільних місць немає і люди через це стоять впритул один до одного.
На переході між станціями "Театральна" і "Золоті ворота" також велике скупчення людей. Там теж періодично утворюється тягучка через нестачу і повільну роботу ескалаторів.
Читайте такожВже цього тижня почнеться зростання кількості заражень на COVID - 19-МОЗЯк проходить контроль на станціях:
- Біля входу в метро чергує наряд поліції, співробітники стежать за громадським порядком і дотриманням карантинних обмежень.
- Всі пасажири метрополітену в масках, за дотриманням цієї норми стежать ретельно.
- Контролер перевіряє їх наявність ще біля турнікета, якщо хтось хоче пройти без маски, його не пропускають.
Жорсткий карантин 8-24 січня 2021 року: що під забороною
- 9 грудня Кабінет міністрів вирішив запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року. Він передбачає такі обмеження:
- Заборона на роботу закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос);
- Заборона на роботу розважальних закладів;
- Заборона на роботу підприємств торгівлі непродовольчими товарами;
- Заборона на роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів;
- Заборона на роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
- Заборона на проведення масових заходів, крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв);
- Заборона на роботу непродовольчих ринків;
- Заборона на відвідування навчальних закладів, крім дитсадків
Що дозволено під час жорсткого карантину 8-24 січня 2021
- Посилений карантин не передбачає обмеження роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення.
- Дозволено проведення офіційних спортивних заходів без глядачів, роботу підприємств торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами для тварин.
- Також мають право працювати АЗС, фінансові установи, оператори поштового зв'язку, а також заклади медичної практики, ветеринарної практики, установи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів.
- Перукарням і салонам краси дозволено працювати виключно за попереднім записом.
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