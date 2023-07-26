У середині другого літа повномасштабної війни проти російських загарбників українські аграрії відповідально продовжують тримати свій фронт, не зважаючи на те, що кожного дня стикаються з новими викликами. Частина кваліфікованих працівників пішла захищати нашу свободу та незалежність, проблеми територіальних громад та забезпечення збройних сил всім необхідним – ось ті питання, вирішення яких взяв на себе аграрний бізнес. А ще – розмінування територій, рішення проблем з відвантаженням зерна, покриття збитків, завданих збройною агресією. В таких обставинах агробізнес, як і будь-який відповідальний бізнес в Україні, працює в режимі виживання.

Агрохолдинг АСТ, який є найбільшим в Європі виробником сої без ГМО, продовжує працювати, сплачуються мільйони гривень податків до бюджету, збережено тисячі робочих місць, перераховано більш ніж 120 мільйонів гривень допомоги на ЗСУ. Таких результатів Агрохолдингу АСТ вдалось досягти завдяки ефективному операційному управлінню, всі менеджери та власники бізнесу знаходились і зараз знаходяться в Україні та продовжують працювати, ніхто не сховався від проблем та війни за кордоном. Але, як і більшість сільськогосподарських виробників, ми не маємо часу говорити про сьогоденні здобутки, кожен з нас тримає свій фронт.

Але недобросовісна конкуренція, бажання прикрити незаконні оборудки та шахрайські схеми, можливість витрачати сотні тисяч гривень на чорний PR, дозволили перетворити спір з Банком та його "Партнером" на брудну інформаційну кампанію проти українського Агрохолдингу АСТ.

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Так, 17 липня 2023 року почалась медійна атака на Агрохолдинг АСТ. Голослівні заяви про пов’язаність Агрохолдингу та його менеджменту з іменем Медведчука під час війни – це досить популярний зараз з очевидних причин спосіб дискредитації. У публічній відповіді, яка була розміщена у багатьох ЗМІ, Агрохолдинг АСТ доказово заперечив всі безглузді звинувачення.

У відповіді Агрохолдингу АСТ йдеться про те, що ні Агрохолдинг, ні менеджмент компанії ніколи не були та не є пов’язаними з Віктором Медведчуком та Оксаною Марченко, не знайомі з ними особисто, що виключає наявність як партнерських, так і дружніх взаємовідносин із цими особами.

Хто ж замовник брудної PR кампанії? Виходячи з наведеної нижче інформації, ми впевнені, що ця інформаційна атака – один з інструментів, яким "Банк Альянс" намагається заволодіти коштами та майном Агрохолдингу та відволікти увагу від своїх незаконних оборудок та шахрайських схем.

Саме партнерська програма "Банку Альянс" щодо кредитування сільськогосподарських виробників під поставку добрив потягла за собою значні збитки не для одного аграрного підприємства України.

До менеджменту Агрохолдинга АСТ з умовою взяти участь в проекті звернувся особисто голова Наглядової ради "Банку Альянс" Павло Щербань. Але, незважаючи на особисті рекомендації та гарантії першої особи банку, "гарантоване" постачання добрив, про що заявляв "Банк Альянс" на своєму сайті та Павло Щербань на зустрічі з менеджментом Агрохолдингу, виявилось банальною крадіжкою коштів через підконтрольну банку ТОВку. Банк видав кредитні кошти, а пов'язана з ним компанія-постачальник, яку як "надійного продавця добрив" наполегливо рекомендував саме Банк, і це було головною умовою щодо надання кредиту, виявилась компанією-одноденкою – ні коштів, ні добрив у неї не має.

Звернення в правоохоронні органи щодо шахрайських дій представників "Банку Альянс" закінчилось внесенням відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022111380000371, розпочате 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене в особливо великому розмірі) поки що не призвело до результатів, слідство триває вже рік, але жодних зрушень у справі не відбулось, адже посадові особи "Банку Альянс" втекли з України в перші ж дні повномасштабного вторгнення і ще й досі переховуються за кордоном. Як результат – їх не можуть допитати, і справа не рухається.

Як вже було сказано, "Постачальник" добрив, ТОВ "Евотерра Трейд", рекомендований Банком, був компанією-одноденкою без жодних активів. Проте це не завадило йому попередньо отримати від "Банку Альянс" кредит у розмірі 10 млн доларів, що мало переконати потенційного покупця в спроможності постачальника виконати свої зобов’язання у повному обсязі. Кредит компанії-"Постачальнику" був виданий банком попри відсутність заставного майна чи інших активів, що є прямим нехтуванням вимогами НБУ щодо перевірки підприємств під час надання банками кредитів. Компанія була створена лише 07.07.2021 р., статутний капітал становив всього 10 тис. грн, а товари в обороті, які в подальшому передані в заставу банку, не належали компанії, а тільки перебували у неї на зберіганні. Проте це не стурбувало службу внутрішньої безпеки банку, що, нехай і опосередковано, але свідчить про наявність заздалегідь підготовленої схеми.

Зі свого боку Агрохолдинг, після отримання коштів від "Банку Альянс" під заставу реальних активів компанії, виконав свої зобов'язання та оплатив в повному обсязі за добрива "Постачальнику", але останній поставив агрохолдингу менше третини обсягу у строки, встановлені в контракті - до 15 грудня 2021 р. І тільки в березні 2022 року, після тривалих перемовин з "Банком Альянс", останній під тиском передав Агрохолдингу ще невелику частину оплачених добрив, які, станом на березень 2022 року знаходились на території бази, підконтрольній "Банку Альянс". Недопоставлений обсяг добрив, як вдалось встановити пізніше, "Банк Альянс" продав зі значними знижками від ринкової ціни на тлі зростаючої напруги на кордонах України з росією, ще в січні-лютому 2022 року іншим агропідприємствам. Після чого топ-менеджери Банку зразу ж виїхали за кордон. Представник "Постачальника" Бартецький А.Ю. заявив, що добрив в нього немає, як і перерахованих за нього авансом грошей, і всі питання з приводу цього варто адресувати "Банку Альянс", що підтверджується записом розмови з ним.

Менеджмент Агрохолдингу АСТ неодноразово намагався врегулювати це питання з "Банком Альянс", але топ-менеджери Банку не виходили на зв’язок з початку повномасштабного вторгнення і аж до кінця літа 2022 року, до моменту, коли всьому світу стало абсолютно очевидно, що Україна встояла і переможе в цій війні. А власникам і менеджерам і "Банку Альянс" стало очевидно, що можна, не боячись гарячих бойових дій, повертатись до своїх шахрайських схем.

Варто зазначити, що така ситуація, коли ТОВ "Евотера Трейд", яке є пов’язаним з "Банком Альянс", не виконало свої зобов’язання щодо постачання добрив перед агропідприємствами, не поодинока, про що свідчать численні судові справи, https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/107460429/https://reyestr.court.gov.ua/Review/108320924 .

"Банк Альянс" є фігурантом тисяч судових справ в Україні, неодноразово підозрювався СБУ, Генпрокуратурою та НАБУ у відмиванні і виведенні коштів на користь бенефіціарів в рф. Ще в 2014 році СБУ підозрювало банк у здійсненні конвертаційних операцій та фінансуванні тероризму на території так званої ЛДНР. Зокрема, в грудні 2014 року представники СБУ запідозрили, що в "Банку Альянс" працює великий конвертаційний центр з оборотом до 600 мільйонів гривен. Тоді в ході проведення обшуку було вилучено печатки установ і підприємств так званих ЛДНР і контакти, через які могло відбуватись фінансування тероризму.

Після продажу у 2015 році бізнесмену Олександру Сосісу банк продовжив незаконні оборудки з державними коштами. Так, за даними Генпрокуратури, через "Банк Альянс" у 2017-2018 роках керівництвом деяких облгазів незаконно виведено з "Нафтогазу" понад 4 млрд грн.

Крім того, одна з найбільших енергетичних компаній держави "Укренерго" вже більше року не може отримати від "Банку Альянс" борг на суму майже 1,2 млрд грн. Восени 2021 року Компанія ТОВ "Юнайтед Енерджі" уклала з національною енергетичною компанією "Укренерго" договір на врегулювання небалансів електроенергії. Гарантував цей договір "Банк Альянс", на випадок порушення умов договору щодо розрахунків з державною компанією. Сума банківської гарантії склала 1 млрд. 850 млн (71 млн дол). Перший лист із запитом на виплату НЕК "Укренерго" надіслала 9 березня 2022 року, на погашення боргу за гарантією на 560 мільйонів гривень. "Банк Альянс" виплатив лише 133 мільйони від вказаної суми і попросив продовжити термін для компенсації з боку "Юнайтед Енерджі", адже вторгнення рф впливає на всіх. Але на ділі - більше жодних коштів оператор передачі енергії не побачив, банк заявляє, що грошей не буде, бо порушено строки подання запиту, не так вони подані "Укренерго". І взагалі норми розрахунку НКРЕКП, за якими укладався договір, – неправильні, а суми боргу – інші, треба перераховувати. Київський господарський суд 15 грудня 2022 р. таки ухвалив рішення про стягнення 1 млрд 114 млн грн на користь НЕК "Укренерго", адже встановив: строки подання гарантійної вимоги до "Банку Альянс" – дотримані, суми нараховані вірно, гарантійний випадок підтверджено.

Загальний борг "Банку Альянс" за несплаченими державним компаніям гарантійними зобов’язаннями складає 3,2 млрд грн. Крім того, "Банк Альянс" має великий борг за кредитом рефінансування перед НБУ, що був отриманий в 2022 р. Тільки у вересні 2022 року НБУ надав "Банку Альянс" кредит у розмірі 1,923 млрд грн.

Всі ці факти доводять, що Банк Альянс використовував шахрайські схеми на системній основі протягом багатьох років як інструмент незаконного збагачення.

В розслідуванні поважного видання Luxembourg Gerald зазначено, що після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, за даними джерела в НБУ, власник банку, якому належить мажоритарний пакет акцій банку, Олександр Сосіс, виїхав з України, забравши з собою 8 мільйонів доларів готівкою – майже все, що було в центральному сховищі банку, а Голова правління "Банку Альянс" Юлія Фролова вже півтора року так само перебуває за кордоном.

В такий відповідальний час, коли кожне підприємство України працює в екстремальних умовах і кожен власник та керівник бізнесу змушений здійснювати постійний контроль операційного бізнес-циклу та бути присутнім на місцях, всі ключові топ-менеджери "Банку Альянс" не виконують свої безпосередні обов’язки по управлінню підприємством і покинули Банк напризволяще. Власник "Банку Альянс" Олександр Сосіс з вкраденими у власного банку грошима, і Голова Наглядової ради Банку Павло Щербань, і Голова правління Банку Юлія Фролова – всі вони втекли з країни від виконання своїх безпосередніх обов’язків і знаходяться за кордоном від початку повномасштабного вторгнення. А головне – вони не піклуються і не вирішують проблеми тих, для кого створені банки – своїх клієнтів, звичайних вкладників "Банку Альянс", а розраховують і надалі використовувати Банк та кошти клієнтів як інструмент своїх шахрайських схем.

Зараз в Україні залишилось не так багато підприємств, що продовжують працювати, платити податки та підтримувати економіку країни. Агрохолдинг АСТ – одне з таких підприємств, як і вся аграрна галузь. Але такі компанії, як "Банк Альянс" паразитують на них та завдають реальної шкоди та збитків не тільки аграрній галузі, а й економіці України загалом. Більше того, такі кейси руйнують репутацію України для будь-яких інвесторів.

Просимо правоохоронні органи звернути увагу на неправомірну діяльність "Банку Альянс". Впевнені, що прискіпливе розслідування подібних шахрайських схем та суворе покарання за них стане запорукою розвитку чесного бізнесу в Україні навіть під час війни та залучення інвесторів після нашої Перемоги.