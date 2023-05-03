Для порівняння, найдоступніша відеокарта на 16 ГБ від Nvidia коштує майже втричі дорожче.

Поки Nvidia готується випустити нову відеокарту GeForce RTX 4060 Ti з цінником 400-450 доларів і 8 ГБ відеопам'яті, на ринку продовжують дешевшати рішення з 16 ГБ. Наприклад, одне таке можна купити всього за 339,99 долара (~12 400 грн).

Йдеться про модель Intel Arc A770 із унікальним охолодженням у виконанні Acer, на яку закордонні магазини зробили знижку. Раніше Acer Predator Bifrost Arc A770 продавали за 350 доларів (~12 800 грн), пиш Videocardz.

На цей момент це найнижча ціна на будь-яку графічну карту серії Arc та будь-яку сучасну відеокарту на 16 ГБ на ринку.

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Для порівняння, найдоступніша відеокарта на 16 ГБ від AMD коштує 499 доларів (~18 200 грн). Це Radeon RX 6800. Водночас графічні адаптери з аналогічним обсягом пам'яті від Nvidia пропонуються за ціною в $1,2 тис.

Acer Predator Bifrost Arc A770 виглядає незвично і оснащується двома 8-контактними роз'ємами живлення. Карта отримала унікальний гібридний дизайн системи охолодження з двома вентиляторами різного формату. Один працює за принципом турбіни, а інший, більший, обдуває радіатор більш звичним способом.

Сама Arc A770 позиціюється як конкурент Radeon RX 6650 XT і GeForce RTX 3060 Ti, має 8 або 16 ГБ пам'яті на вибір і 4096 блоків FP32. Також ця карта оснащена випарною камерою.

Раніше УНІАН ділився рейтингом найпотужніших відеокарт і процесорів на сьогодні. Згідно з ним, найпотужнішою GPU є GeForce RTX 4090 від NVIDIA з 24 ГБ надшвидкої пам'яті GDDR6X. А ось на другому місці несподівано розташувалася Radeon RX 7900 XTX. У "процесорному" рейтингу весь топ-5 окупований CPU AMD.

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