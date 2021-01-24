В Абу-Дабі трапилася сенсація на турнірі змішаних єдиноборств.

Дастін Пор'є зміг взяти реванш та нокаутував Конора Макгрегора.

Ірландець після бою одразу прокоментував своє фіаско.

"Тривалий час я був поза грою. Більше року. Великою проблемою стали лоукіки. Ви ще побачите мене в 2021 році. Я повинен залишатися активним. Зараз хочу провести час з сім'єю, а потім повернуся до роботи", - сказав розчарований Конор.