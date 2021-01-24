Дастін Пор'є взяв реванш за поразку шестирічної давнини / фото REUTERS

Вночі, 24 січня, в Абу-Дабі відбувся головний бій турніру зі змішаних єдиноборств UFC 257. Ірландець Конор Макгрегор сенсаційно поступився американцю Дастіну Пор'є.

В другому раунді американець провів серію потужних ударів і зміг завалити Конора на канвас. Рефері одразу зупинив поєдинок і не дозволив Пор'є піти на добивання. Це перша поразка нокаутом у кар'єрі Макгрегора. 

Нагадаємо, що це був вже другий бій між Макгрегором і Пор'є. 27 вересня 2014 року Конор нокаутував Дастіна у першому раунді. Тож сьогодні трапився гучний реванш. 

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Макгрегор - Пор'є: головне

  • Після цього поєдинку у Макгрегора - 22 перемоги в 27 боях в змішаних єдиноборствах при п'ятьох поразках. У Пор'є - 27 перемог і 6 поразок. 
  • Відомо, що за цей бій Макгрегор заробить 5 мільйонів доларів, а Пор'є - 1 мільйон.
  • Раніше відбулася церемонія зважування і дуель поглядів перед боєм.
  • Очікується, що переможець цього поєдинку претендуватиме на титул UFC в легкій вазі, яким володіє росіянин Хабіб Нурмагомедов. 

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Автор: Будрін Артем