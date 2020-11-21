Український супертяж Олександр Усик згадав, як перехворів на коронавірус під час першої хвилі пандемії.
Читайте також"Все дурниці": Усик закликав ходити в храм, незважаючи на коронавірус (відео)
Інтерв'ю Усика опубліковано на офіційному YouTube-каналі боксера USYK17.
"Я перехворів, але це було ще під час першої хвилі пандемії. Я і не панікував особливо. Я ж казав, що ми всі цим перехворіємо. Те, що є вірус - він є. Люди завжди хворіють навесні та восени.
У мене ситуація була така: я лікував зуби, а через час у мене надуло обличчя і з'явилася температура. Я не сильно переживав з цього приводу, тому що мені вставляли зуби й все таке.
Але потім моя дружина каже: "Слухай, я нюх втратила". І ми викликали лікаря, який перевірив нас обох, і дійсно все підтвердилося. Хоча у всього нашого оточення, яке живе і працює з нами, було все нормально - ні в кого нічого не знайшли", - сказав Усик.
Спортсмен зізнався, що дотримувався постільного режиму:
"Ми з дружиною сіли на карантин і просиділи так 14 днів. У мене була температура три дні - 37.2 або 38 градусів, ну і слабкість була. Я весь час лежав на ліжку, що мені дико не подобалося, тому що я абсолютно ненавиджу хворіти".
На думку Усика, люди надмірно панікують, що тільки погіршує ситуацію з COVID-19:
"Моя позиція в цьому питанні - ми багато панікуємо. Тобто людей заганяють в паніку, яка є причиною ще більших проблем. Люди починають багато всього додумувати, хоча вони повністю здорові".
Олександр Усик: останні новини
- У ніч на 1 листопада Усик здобув перемогу над британцем Дереком Чісорою рішенням суддів.
- Усик увійшов до топ-10 рейтингу найкращих європейських супертяжів в історії, попри те, що провів у дивізіоні всього два бої.
- Нещодавно Усик відвідав тренування збірної України з футболу.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram