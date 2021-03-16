Український боксер сказав, що "це дурня якась вийшла".

Український боксер Олександр Усик прокоментував свою участь у зйомках фільму дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко "Паломниця".

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В інтерв'ю YouTube-каналу PravdaTUT Lviv Усик заявив, що поспілкуватися з Марченко його попросили ченці:

"Тут взагалі така ситуація. Я не знімався у фільмі Оксани Марченко. Це просто якась дурня вийшла. Це відео було записано десь рік або більше тому. Мені запропонували поговорити з Оксаною. Вона знімала фільм про Лавру. Я сказав, що не дуже хочу з нею говорити. Але ченці сказали, що краще за мене ніхто не розповість про Києво-Печерську Лавру, про печеру, про святих, тому що я там часто буваю. У підсумку я погодився".

"А так вийшло, що вони зробили якесь кіно... Це є інформаційна війна. Коли комусь погано, вони обманюють. Я вже задовбався мовчати і миритися з тим, коли люди так роблять", - сказав боксер.

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Автор: Антон Дудар