Карантин вихідного дня, який починає діяти з 14 листопада, не завадить проведенню матчів чемпіонату України.

Президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що матчі чемпіонатів України не будуть скасовані у зв'язку із введенням карантину вихідного дня.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Карантин вихідного дня, який починає діяти з 14 листопада, не завадить проведенню матчів чемпіонату України. Минулого тижня УАФ, УПЛ і ПФЛ провели нараду, на якій розробили пропозиції для МОЗ про продовження футбольних змагань до кінця року. Спільно і завдяки плідній співпраці з Міністром охорони здоров'я Максимом Степановим нам вдалося відстояти можливість продовження поєдинків УПЛ, першої та другої ліг, які призначені на вихідні дні", - написав він.

Також він висловив жаль, що поки всі поєдинки будуть проходити без глядачів.

"Здоров'я вболівальників - насамперед. Натомість МОЗ дозволив проведення матчів чемпіонату навіть у тих населених пунктах, які раніше перебували в червоній зоні", - додав Павелко.

Карантин вихідного дня: що відомо

Сьогодні, 11 листопада, Кабмін прийняв рішення про введення карантину вихідного дня з 14 листопада.

9 листопада заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом уряд прийме рішення про застосування жорстких карантинних заходів у вихідні дні.

Так, МОЗ пропонував встановити додаткові карантинні обмеження на території України і заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в ТРЦ, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів.

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Автор: Олег Давигора