Шепелєв - чергова втрата Динамо в півзахисті / фото ФК Динамо Київ
Київське "Динамо" втратило півзахисників Володимира Шепелєва та Богдана Лєднєва через коронавірус перед матчем з донецьким "Шахтарем".
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Про це стало відомо порталу Meta-ratings.com.ua.
За інформацією джерела, обидві команди пройшли позапланове тестування.
У "гірників" усі тести були негативними, а в "Динамо" підтвердилися ще два випадки зараження COVID-19.
Таким чином, Шепелєв і Лєднєв не зіграють з "Шахтарем" 8 листопада в рамках 9-го туру УПЛ.
Коронавірус в "Динамо": головне
- Перші випадки коронавірусу були виявлені в "Динамо" ще в серпні. Тоді заразилися два гравці киян -півзахисник Роман Вантух і форвард Назарій Русин.
- У жовтні перед грою з "Ференцварошем" COVID-19 підтвердився у основного воротаря команди Георгія Бущана і захисника Віталія Миколенка. Обидва не полетіли до Угорщини.
- Пізніше кількість захворілих гравців "Динамо" значно зросла.
- Перед матчем COVID-19 також підтвердився у основного форварда "Динамо" Владислава Супряги. Всього з "гірниками" через зараження не зіграють 12 футболістів - крім Супряги, Шепелєва і Лєднєва це Георгій Цітаїшвілі, Денис Гармаш, Міккель Дуелунд, Олександр Караваєв, Тудор Белуце, Микола Шапаренко, Віталій Миколенко, Георгій Бущан та Денис Бойко.
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