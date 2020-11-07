Кількість заражених у клубі продовжує зростати.

Київське "Динамо" втратило півзахисників Володимира Шепелєва та Богдана Лєднєва через коронавірус перед матчем з донецьким "Шахтарем".

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Про це стало відомо порталу Meta-ratings.com.ua.

За інформацією джерела, обидві команди пройшли позапланове тестування.

У "гірників" усі тести були негативними, а в "Динамо" підтвердилися ще два випадки зараження COVID-19.

Таким чином, Шепелєв і Лєднєв не зіграють з "Шахтарем" 8 листопада в рамках 9-го туру УПЛ.

Коронавірус в "Динамо": головне

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Автор: Данило Слесь