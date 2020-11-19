У Клубі Першої ліги" Прикарпаття " стався спалах коронавірусу.
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Як повідомив офіційний сайт клубу, позитивні тести здали 25 осіб. Негативні результати отримали тільки п'ять гравців і три тренери.
Як зазначає прес-служба "Прикарпаття", для більшості інфікованих це вже повторне зараження, а у деяких коронавірус підтвердився втретє.
Вранці 19 листопада команда Руслана Мостового пішла на самоізоляцію, яка триватиме два тижні. "Прикарпаття" пропустить найближчі кілька матчів.
Варто відзначити, що перший спалах COVID-19 в команді стався ще в жовтні. Тоді заразилися 13 осіб.
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