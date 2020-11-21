28 листопада у фінському Контіолахті стартує Кубок світу з біатлону 2020-2021. В рамках сезону заплановано проведення дев'яти етапів.
Календар Кубка світу з біатлону 2020-2021
1-й етап. Контіолахті, Фінляндія (28-29 листопада)
28 листопада – індивідуальна гонка (чоловіки)
28 листопада – індивідуальна гонка (жінки)
29 листопада – спринт (чоловіки)
29 листопада – спринт (жінки)
2-й етап. Контіолахті, Фінляндія (3-6 грудня)
3 грудня – спринт (чоловіки)
3 грудня – спринт (жінки)
5 грудня – гонка переслідування (чоловіки)
5 грудня – естафета (жінки)
6 грудня – естафета (чоловіки)
6 грудня – гонка переслідування (жінки)
3-й етап. Хохфільцен, Австрія (11-13 грудня)
11 грудня – спринт (жінки)
11 грудня – спринт (чоловіки)
12 грудня – естафета (жінки)
12 грудня – гонка переслідування (чоловіки)
13 грудня – гонка переслідування (жінки)
13 грудня – естафета (чоловіки)
4-й етап. Хохфільцен, Австрія (17-20 грудня)
17 грудня – спринт (чоловіки)
18 грудня – спринт (жінки)
19 грудня – гонка переслідування (чоловіки)
19 грудня – гонка переслідування (жінки)
20 грудня – мас-старт (чоловіки)
20 грудня – мас-старт (жінки)
5-й етап. Оберхоф, Німеччина. 7-10 січня
7 січня – спринт (жінки)
8 січня – спринт (чоловіки)
9 січня – гонка переслідування (жінки)
9 січня – гонка переслідування (чоловіки)
10 січня – змішана естафета
10 січня – сингл-мікст
6-й етап. Оберхоф, Німеччина (13-17 січня)
13 січня – спринт (чоловіки)
14 січня – спринт (жінки)
15 січня – естафета (чоловіки)
16 січня – естафета (жінки)
17 січня – мас-старт (чоловіки)
17 січня – мас-старт (жінки)
7-й етап. Антхольц, Італія (21-24 січня)
21 січня – індивідуальна гонка (жінки)
22 січня – індивідуальна гонка (чоловіки)
23 січня – мас-старт (жінки)
23 січня – естафета (чоловіки)
24 січня – естафета (жінки)
24 січня – мас-старт (чоловіки)
8-й етап. Пекін, Китай - скасовано
9-й етап. Нове місце, Чехія (11-14 березня)
11 березня – спринт (чоловіки)
12 березня – спринт (жінки)
13 березня – гонка переслідування (чоловіки)
13 березня – гонка переслідування (жінки)
14 березня – змішана естафета
14 березня – сингл-мікст
10-й етап. Холменколлен, Норвегія (18-21 березня)
18 березня – спринт (жінки)
19 березня – спринт (чоловіки)
20 березня – гонка переслідування (жінки)
20 березня – гонка переслідування (чоловіки)
21 березня – мас-старт (жінки)
21 березня – мас-старт (чоловіки)
Біатлонний сезон 2020-2021: що потрібно знати
- Восьмий етап Кубка світу в Пекіні був скасований через пандемію коронавірусу. У зв'язку з цим календар змагань у березні ще може бути скориговано.
- Чемпіонат світу з біатлону в 2021 році пройде з 10 по 21 лютого в словенській Поклюці.
- Був оголошений склад збірної України на старт Кубка світу.
- У минулому сезоні переможцями Кубка світу стали Йоханнес Бе і Доротея Вірер.
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