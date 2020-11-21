Біатлонна гонка / Фото REUTERS

28 листопада у фінському Контіолахті стартує Кубок світу з біатлону 2020-2021. В рамках сезону заплановано проведення дев'яти етапів.

Календар Кубка світу з біатлону 2020-2021

1-й етап. Контіолахті, Фінляндія (28-29 листопада)

28 листопада – індивідуальна гонка (чоловіки)

28 листопада – індивідуальна гонка (жінки)

29 листопада – спринт (чоловіки)

29 листопада – спринт (жінки)

2-й етап. Контіолахті, Фінляндія (3-6 грудня)

3 грудня – спринт (чоловіки)

3 грудня – спринт (жінки)

5 грудня – гонка переслідування (чоловіки)

5 грудня – естафета (жінки)

6 грудня – естафета (чоловіки)

6 грудня – гонка переслідування (жінки)

3-й етап. Хохфільцен, Австрія (11-13 грудня)

11 грудня – спринт (жінки)

11 грудня – спринт (чоловіки)

12 грудня – естафета (жінки) 

12 грудня – гонка переслідування (чоловіки)

13 грудня – гонка переслідування (жінки)

13 грудня – естафета (чоловіки)

4-й етап. Хохфільцен, Австрія (17-20 грудня)

17 грудня – спринт (чоловіки)

18 грудня – спринт (жінки)

19 грудня – гонка переслідування (чоловіки)

19 грудня – гонка переслідування (жінки)

20 грудня – мас-старт (чоловіки)

20 грудня – мас-старт (жінки)

5-й етап. Оберхоф, Німеччина. 7-10 січня

7 січня – спринт (жінки)

8 січня – спринт (чоловіки)

9 січня – гонка переслідування (жінки)

9 січня – гонка переслідування (чоловіки)

10 січня – змішана естафета

10 січня – сингл-мікст

6-й етап. Оберхоф, Німеччина (13-17 січня)

13 січня – спринт (чоловіки)

14 січня – спринт (жінки)

15 січня – естафета (чоловіки)

16 січня – естафета (жінки) 

17 січня – мас-старт (чоловіки)

17 січня – мас-старт (жінки)

7-й етап. Антхольц, Італія (21-24 січня)

21 січня – індивідуальна гонка (жінки)

22 січня – індивідуальна гонка (чоловіки)

23 січня – мас-старт (жінки)

23 січня – естафета (чоловіки)

24 січня – естафета (жінки) 

24 січня – мас-старт (чоловіки)

8-й етап. Пекін, Китай - скасовано

9-й етап. Нове місце, Чехія (11-14 березня)

11 березня – спринт (чоловіки)

12 березня – спринт (жінки)

13 березня – гонка переслідування (чоловіки)

13 березня – гонка переслідування (жінки)

14 березня – змішана естафета

14 березня – сингл-мікст

10-й етап. Холменколлен, Норвегія (18-21 березня)

18 березня – спринт (жінки)

19 березня – спринт (чоловіки)

20 березня – гонка переслідування (жінки)

20 березня – гонка переслідування (чоловіки)

21 березня – мас-старт (жінки)

21 березня – мас-старт (чоловіки)

Біатлонний сезон 2020-2021: що потрібно знати

  • Восьмий етап Кубка світу в Пекіні був скасований через пандемію коронавірусу. У зв'язку з цим календар змагань у березні ще може бути скориговано.
  • Чемпіонат світу з біатлону в 2021 році пройде з 10 по 21 лютого в словенській Поклюці.
  • Був оголошений склад збірної України на старт Кубка світу.
  • У минулому сезоні переможцями Кубка світу стали Йоханнес Бе і Доротея Вірер.

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Автор: Антон Дудар