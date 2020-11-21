Кубок світу з біатлону: календар сезону 2020-2021

Новий сезон стартує 28 листопада і триватиме до 21 березня.

28 листопада у фінському Контіолахті стартує Кубок світу з біатлону 2020-2021. В рамках сезону заплановано проведення дев'яти етапів. Календар Кубка світу з біатлону 2020-2021 1-й етап. Контіолахті, Фінляндія (28-29 листопада) 28 листопада – індивідуальна гонка (чоловіки) 28 листопада – індивідуальна гонка (жінки) 29 листопада – спринт (чоловіки) 29 листопада – спринт (жінки) 2-й етап. Контіолахті, Фінляндія (3-6 грудня) 3 грудня – спринт (чоловіки) 3 грудня – спринт (жінки) 5 грудня – гонка переслідування (чоловіки) 5 грудня – естафета (жінки) 6 грудня – естафета (чоловіки) 6 грудня – гонка переслідування (жінки) 3-й етап. Хохфільцен, Австрія (11-13 грудня) 11 грудня – спринт (жінки) 11 грудня – спринт (чоловіки) 12 грудня – естафета (жінки) 12 грудня – гонка переслідування (чоловіки) 13 грудня – гонка переслідування (жінки) 13 грудня – естафета (чоловіки) 4-й етап. Хохфільцен, Австрія (17-20 грудня) 17 грудня – спринт (чоловіки) 18 грудня – спринт (жінки) 19 грудня – гонка переслідування (чоловіки) 19 грудня – гонка переслідування (жінки) 20 грудня – мас-старт (чоловіки) 20 грудня – мас-старт (жінки) 5-й етап. Оберхоф, Німеччина. 7-10 січня 7 січня – спринт (жінки) 8 січня – спринт (чоловіки) 9 січня – гонка переслідування (жінки) 9 січня – гонка переслідування (чоловіки) 10 січня – змішана естафета 10 січня – сингл-мікст 6-й етап. Оберхоф, Німеччина (13-17 січня) 13 січня – спринт (чоловіки) 14 січня – спринт (жінки) 15 січня – естафета (чоловіки) 16 січня – естафета (жінки) 17 січня – мас-старт (чоловіки) 17 січня – мас-старт (жінки) 7-й етап. Антхольц, Італія (21-24 січня) 21 січня – індивідуальна гонка (жінки) 22 січня – індивідуальна гонка (чоловіки) 23 січня – мас-старт (жінки) 23 січня – естафета (чоловіки) 24 січня – естафета (жінки) 24 січня – мас-старт (чоловіки) 8-й етап. Пекін, Китай - скасовано 9-й етап. Нове місце, Чехія (11-14 березня) 11 березня – спринт (чоловіки) 12 березня – спринт (жінки) 13 березня – гонка переслідування (чоловіки) 13 березня – гонка переслідування (жінки) 14 березня – змішана естафета 14 березня – сингл-мікст 10-й етап. Холменколлен, Норвегія (18-21 березня) 18 березня – спринт (жінки) 19 березня – спринт (чоловіки) 20 березня – гонка переслідування (жінки) 20 березня – гонка переслідування (чоловіки) 21 березня – мас-старт (жінки) 21 березня – мас-старт (чоловіки) Біатлонний сезон 2020-2021: що потрібно знати Восьмий етап Кубка світу в Пекіні був скасований через пандемію коронавірусу. У зв'язку з цим календар змагань у березні ще може бути скориговано.

Чемпіонат світу з біатлону в 2021 році пройде з 10 по 21 лютого в словенській Поклюці.

Був оголошений склад збірної України на старт Кубка світу.

У минулому сезоні переможцями Кубка світу стали Йоханнес Бе і Доротея Вірер. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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