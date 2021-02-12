Кохана Нікласа Бендтнера періодично радує підписників жаркими фото.

Дівчина скандального данського футболіста Нікласа Бендтнера Філін Рупсторфф повністю оголилася для фото.

Данська модель розмістила гарячий знімок на своїй сторінці в Instagram.

"Уповноважений із захисту прав споживачів, очевидно, обіцяє штрафи всім, хто носить одяг, який вони купили і за який заплатили. З цієї причини, на жаль, я більше не можу публікувати знімки в одязі", - пожартувала дівчина.

Рупсторфф періодично радує своїх підписників подібними фото в Instagram.

Відзначимо, що Бендтнер і Рупсторфф зустрічаються з літа 2018 року. Дівчина навіть набила на шиї тату, написавши там прізвисько футболіста - "Лорд".

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Ніклас Бендтнер: чим він відомий

33-річний Бендтнер виступав за "Арсенал", "Ювентус", "Вольфсбург" і ряд інших клубів. У складі збірної Данії він провів 81 матч, забивши 30 голів.

Бендтнер неодноразово потрапляв у скандальні ситуації - зокрема, форвард систематично порушував дисципліну, через що контракт з ним розірвав "Вольфсбург".

Бендтнер бився з одноклубниками, з'являвся на публіці в п'яному вигляді, а в 2011 році його навіть заарештували за підозрою в пошкодженні чужих машин. У 2018 році в Копенгагені він побив таксиста, за що був засуджений до 50 діб тюремного ув'язнення. Пізніше вирок був замінений на домашній арешт.

На Євро-2012 форвард при святкуванні голу продемонстрував рекламу букмекерів, нанесену на труси. Через це він був дискваліфікований на один матч.

Деякий час Бендтнер зустрічався з баронесою Каролін Флемінг. У пари народилася дитина, але через сім тижнів після цього вони розлучилися. У зв'язку з цим у форварда з'явилося прізвисько "Лорд".

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Автор: УНІАН