Олександр Сирота здав позитивний тест в розташуванні молодіжної збірної України.

У молодіжній збірній України зафіксовано три випадки зараження коронавірусом.

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Про це повідомляє УАФ.

Серед захворілих - захисник київського "Динамо" Олександр Сирота. Також коронавірус підтвердився у ще двох гравців - Богдана Мілованова з хіхонського "Спортінга" і Данила Семилета, який представляє "Ворсклу".

У розпорядженні головного тренера молодіжної збірної Руслана Ротаня залишилося 3 воротарі і 16 польових гравців. Раніше до головної команди країни були переведені Георгій Судаков, Сергій Булеца і Олександр Назаренко.

17 листопада молодіжна збірна України проведе заключний матч кваліфікації чемпіонату Європи U-21 проти Північної Ірландії.

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Автор: Данило Слесь