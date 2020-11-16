У молодіжній збірній України зафіксовано три випадки зараження коронавірусом.
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Про це повідомляє УАФ.
Серед захворілих - захисник київського "Динамо" Олександр Сирота. Також коронавірус підтвердився у ще двох гравців - Богдана Мілованова з хіхонського "Спортінга" і Данила Семилета, який представляє "Ворсклу".
У розпорядженні головного тренера молодіжної збірної Руслана Ротаня залишилося 3 воротарі і 16 польових гравців. Раніше до головної команди країни були переведені Георгій Судаков, Сергій Булеца і Олександр Назаренко.
17 листопада молодіжна збірна України проведе заключний матч кваліфікації чемпіонату Європи U-21 проти Північної Ірландії.
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