10 березня на "Парк де Пренс" в Парижі пройде матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Парі Сен-Жермен" і Барселоною.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу ПСЖ - Барселона.
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Стартовий свисток прозвучить о 22.00.
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Перша зустріч команд, нагадаємо, завершилася досить сенсаційним чином - ПСЖ переміг у гостях з рахунком 4: 1.
Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, матч-відповідь
ПСЖ-Барселона
Онлайн-трансляція матчу
Головним арбітром матчу призначений британець Ентоні Тейлор.
Форма команд та історія протистоянь:
Головний тренер "Барселони" Рональд Куман:
"Наша команда завжди створює моменти. Якщо ми будемо на піку ефективності, немає нічого неможливого. "Барса" в кожному матчі грає на перемогу. Сподіваюся, ми зможемо попсувати їм нерви".
Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно:
"Ми хочемо пройти далі, вигравши цей матч. Глибоко поважаємо "Барселону". Розуміємо, що буде важка гра і що для виходу в наступний раунд треба буде зіграти так само або навіть краще, ніж в Барселоні".
У 2017 році "Барселона" вже відігравалася після розгромної поразки в першій грі 1/8 фіналу ЛЧ (0:4 і 6:1). Правда, тоді каталонці в першому матчі поступилися на виїзді. Чи зможуть він тепер відігратися в гостях?
ПСЖ в цьому матчі не зможе допомогти Неймар. Також у лазареті опинився Мойзе Кін. У "Барси" травмовані Серджі Роберто, Філіпе Коутіньо, Жерар Піке і Ансу фаті.
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