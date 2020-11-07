Палкін став черговим зараженим у клубі / фото ФК Шахтар

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін здав позитивний тест на коронавірус.

Про це керівник клубу повідомив в Instagram, прикріпивши результат тесту.

"Ось прийшла і моя черга. Пішов на самоізоляцію", - написав Палкін, не уточнивши деталі свого самопочуття.

instagram.com/palkin.sergey

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Автор: Данило Слесь