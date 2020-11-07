Сергій Палкін отримав позитивний результат тесту.

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін здав позитивний тест на коронавірус.

Про це керівник клубу повідомив в Instagram, прикріпивши результат тесту.

"Ось прийшла і моя черга. Пішов на самоізоляцію", - написав Палкін, не уточнивши деталі свого самопочуття.

Коронавірус у "Шахтарі": головне

4 жовтня лідери "Шахтаря" Тарас Степаненко та Андрій Пятов отримали позитивні тести на коронавірус після матчу УПЛ проти "Десни". Обидва футболісти брали участь у грі. Крім того, позитивні тести здали два співробітники клубу.

8 жовтня стали відомі результати нового тестування: у донецькому клубі виявили відразу 9 заражених футболістів, а також позитивні тести здали 9 співробітників клубу.

Нещодавно до роботи повернулася велика частина основних гравців "Шахтаря", які перебували на самоізоляції.

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Автор: Данило Слесь